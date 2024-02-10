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Darp iddialarıyla gündemdeydi: Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya davasında yeni gelişme

Darp iddialarıyla gündemdeydi: Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya davasında yeni gelişme
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Şubat 2024 - 16:16

Geçen sene Adana Film Festivali’nde meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve sevgilisine hakaret ederek darbettiği iddiasıyla yargılanan ünlü oyuncu Burak Deniz’e verilen beraat kararına itiraz edildi.

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Darp iddialarıyla gündemdeydi: Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya davasında yeni gelişme
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