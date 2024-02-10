Darp iddialarıyla gündemdeydi: Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya davasında yeni gelişme

Geçen sene Adana Film Festivali’nde meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve sevgilisine hakaret ederek darbettiği iddiasıyla yargılanan ünlü oyuncu Burak Deniz’e verilen beraat kararına itiraz edildi.
Ünlü oyuncular Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasında geçen yıl Adana Film Festivali sırasında gerginlik yaşanmış ve Şahinkaya masalarına defalarca gidip olay çıkardığını belirttiği Burak Deniz’i savcılığa şikayet etmişti.
KARARA İTİRAZ EDİLDİ
Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi geçen aralık ayında Burak Deniz hakkında darp, tehdit ve hakaret suçlamalarından beraat kararı çıkmıştı. Gerekçeli kararda Nilperi Şahinkaya ve olayda Burak Deniz tarafından darp edildiğini ve hakarete uğradığını belirten Necmi Deniz Akıncı‘nın itiraz etmesi halinde mahkemede duruşma açılacağı da belirtilmişti.
DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU
Nilperi Şahinkaya‘nın avukatı Nail Gönenli karara itiraz etti ve Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde duruşma açıldı. Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasındaki yargılamanın ilk duruşması 16 Nisan saat 14.00’de Adana’da görülecek.