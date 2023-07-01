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Nesrin Cavadzade’nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı

Nesrin Cavadzade’nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Temmuz 2023 - 12:05
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Üç Kuruş dizisindeki rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü kutladığı video sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda, Nesrin Cavadzade’nin Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğduğu görüldü. Öte yandan oyuncu Bora Akkaş’ta Cavadzade’nin göğsüne para taktı. Akkaş’tan o görüntüler ile ilgili özür açıklaması geldi.

Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 1

Nesrin Cavadzade”Üç Kuruş’ta” birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü birlikte yer aldıkları video ile kutladı.

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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 2

Cavadzade ünlü oyuncu için “Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın” notunu düştü. Ancak ikilinin samimi anları akıllara “Aşk mı yaşıyorlar?” sorusunu getirdi.

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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 3

“SENİ ÇOK SEVİYORUM”

Güzel oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğduğu fotoğraf ve videoları paylaşarak şu notu düştü; “Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi.

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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 4

SEVGİLİ SANDILAR

İkilinin samimi anlarının yer aldığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cavadzade’nin samimi paylaşımına takipçileri “Aşk mı yaşıyorsunuz?” “Sevgili misiniz?” yorumlarını yaptı. Videoada Bora Akkaş’ın da Nesrin Cavadzade’nin göğsüne para sıkıştırması eleştirilerin hedefi oldu.

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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 5

AÇIKLAMA YAPIP HAMİLE EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Bora Akkaş’tan açıklama geldi. 8 aylık hamile eşinden özür dileyen Akkaş şu ifadeleri kullandı:

Nesrin’in Uraz’ın doğum günü ıçin hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümünden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramazdaki bir şaka idi. Yoksa Nesrin’e para takmak benim ne haddime. Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum. Bunun eşimin doğuma bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz’ın doğum günü olmalıydı. Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben’den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim.”

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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 6

İŞTE O GÜNDEM YARATAN ANLAR

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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 7

Öte yandan oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabından cesur fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyor.

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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 8

Takipçileri ünlü oyuncunun fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdırıyor.

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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 9

İşte onlardan bazıları…

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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 10
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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 11
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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 12
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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 13
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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 14
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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 15
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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 16
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Nesrin Cavadzade'nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı - Sayfa 17

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