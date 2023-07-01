Nesrin Cavadzade’nin samimi anları olay yarattı! Biri öptü öteki göğsüne para sıkıştırdı

Güzel oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğduğu fotoğraf ve videoları paylaşarak şu notu düştü; “ Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi. ”

AÇIKLAMA YAPIP HAMİLE EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Bora Akkaş’tan açıklama geldi. 8 aylık hamile eşinden özür dileyen Akkaş şu ifadeleri kullandı:

Nesrin’in Uraz’ın doğum günü ıçin hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümünden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramazdaki bir şaka idi. Yoksa Nesrin’e para takmak benim ne haddime. Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum. Bunun eşimin doğuma bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz’ın doğum günü olmalıydı. Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben’den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim.”