Avrasya Tüneli’nde Doğum Yaptı

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Öğretmen Seda Giray, derinliği 106 metre olan Avrasya Tüneli’nde doğum yaptı.

2015 yılında evlenen ilkokul öğretmeni Seda Giray (37) ve Elektirik Mühendisi Deniz Giray (38) çiftinin, ilk çocukları Devin Ege, hayata gözlerini Avrasya Tüneli‘nde açtı.

İstanbul’un Kartal ilçesinde yaşayan Giray çifti, sabah erken saatlerde doğum sancıları başlayınca, doktorlarının görev yaptığı Bahçelievler’deki hastaneye gitmek için yola koyuldu.

Emniyet şeridinden polisin yardımıyla Avrasya Tüneli’ne vardıklarında ise sancılar sıklaşmaya başladı. Anne Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli’nden, kucağında bebeği ile çıktı.

Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti. Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, Devin Ege ismini verdikleri bebekleri, Avrasya Tüneli’nde dünyaya gelen ilk bebek oldu. Hastaneden dün taburcu olan aile, bu defa bebekleriyle sakin bir yolculuk geçirdi. Giray çifti Avrasya Tüneli’nden bebekleriyle ikinci defa geçerek, evlerine döndü.

“OĞLUM BEKLEMEDİ BEN DE ONA EBELİK YAPTIM”

Anne Giray, “Sanırım Avrasya Tüneli’nde ilk doğan bebek oldu oğlumuz. Bizim için şaşkınlık, mutluluk, heyecan… O sırada hepsi bir aradaydı. Ne yapacağımızı bilemedik tabii ilk önce. İhtimal verdiğimiz bir şey değildi, hastaneye yetişmeye çalışıyorduk. Sonra bir baktık ki gerçekten oğlumuz beklemeyecek. Ve doğumu arabada gerçekleştirmek zorunda kaldık. Eşim de sağ olsun bizi yetiştirmek için elinden geleni yaptı ama oğlum beklemedi, ben de ona ebelik yaptım” diye konuştu.