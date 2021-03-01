HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Avrasya Tüneli’nde Doğum Yaptı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Avrasya Tüneli’nde Doğum Yaptı
21 views
26 Mart 2021 - 17:03
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Öğretmen Seda Giray,  derinliği 106 metre olan Avrasya Tüneli’nde doğum yaptı.

2015 yılında evlenen ilkokul öğretmeni Seda Giray (37) ve Elektirik Mühendisi Deniz Giray (38) çiftinin, ilk çocukları Devin Ege, hayata gözlerini Avrasya Tüneli‘nde açtı.

İstanbul’un Kartal ilçesinde yaşayan Giray çifti, sabah erken saatlerde doğum sancıları başlayınca, doktorlarının görev yaptığı Bahçelievler’deki hastaneye gitmek için yola koyuldu.

Emniyet şeridinden polisin yardımıyla Avrasya Tüneli’ne vardıklarında ise sancılar sıklaşmaya başladı. Anne Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli’nden, kucağında bebeği ile çıktı.

Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti. Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, Devin Ege ismini verdikleri bebekleri, Avrasya Tüneli’nde dünyaya gelen ilk bebek oldu. Hastaneden dün taburcu olan aile, bu defa bebekleriyle sakin bir yolculuk geçirdi. Giray çifti Avrasya Tüneli’nden bebekleriyle ikinci defa geçerek, evlerine döndü.

“OĞLUM BEKLEMEDİ BEN DE ONA EBELİK YAPTIM”

Anne Giray, “Sanırım Avrasya Tüneli’nde ilk doğan bebek oldu oğlumuz. Bizim için şaşkınlık, mutluluk, heyecan… O sırada hepsi bir aradaydı. Ne yapacağımızı bilemedik tabii ilk önce. İhtimal verdiğimiz bir şey değildi, hastaneye yetişmeye çalışıyorduk. Sonra bir baktık ki gerçekten oğlumuz beklemeyecek. Ve doğumu arabada gerçekleştirmek zorunda kaldık. Eşim de sağ olsun bizi yetiştirmek için elinden geleni yaptı ama oğlum beklemedi, ben de ona ebelik yaptım” diye konuştu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşılama Ne Zaman Bitecek?Aşılama Ne Zaman Bitecek?
Honda Gebze’de Bulunan Tesislerini DevrediyorHonda Gebze’de Bulunan Tesislerini Devrediyor
Yalova’da Flaş Paket Servisi KararıYalova’da Flaş Paket Servisi Kararı
İstanbul’da Kırmızı Böcek Alarmıİstanbul’da Kırmızı Böcek Alarmı
CHP Cepteki Kumarhane haline Gelen Milli Piyango İçin Araştırma İstediCHP Cepteki Kumarhane haline Gelen Milli Piyango İçin Araştırma İstedi
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa’da Genel Müdür Belli Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşılama Ne Zaman Bitecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avrasya Tüneli’nde Doğum Yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Honda Gebze’de Bulunan Tesislerini Devrediyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yalova’da Flaş Paket Servisi Kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da Kırmızı Böcek Alarmı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP Cepteki Kumarhane haline Gelen Milli Piyango İçin Araştırma İstedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan Erken Seçim Sinyali
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hollanda Polisinden Skandal Mesaj
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Buket Aydın ve Emir Sarıgül ayrıldı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Borsa’da Genel Müdür Belli OlduMart 26, 2021-6:07 pm
Avrasya Tüneli’nde Doğum YaptıMart 26, 2021-5:03 pm
Honda Gebze’de Bulunan Tesislerini DevrediyorMart 26, 2021-4:46 pm
İstanbul’da Kırmızı Böcek AlarmıMart 26, 2021-4:21 pm
CHP Cepteki Kumarhane haline Gelen Milli Piyango İçin Araştırma İstediMart 26, 2021-4:07 pm
Kılıçdaroğlu’ndan Erken Seçim SinyaliMart 26, 2021-4:02 pm
Hollanda Polisinden Skandal MesajMart 26, 2021-3:56 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.