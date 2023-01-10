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Nilperi Şahinkaya: Ailem evlenmemi istemiyor

Nilperi Şahinkaya: Ailem evlenmemi istemiyor
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10 Ocak 2023 - 13:17
Heykeltıraş Emre Yusufi ile 2 yıldır birlikte olan oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı.

Evlilikle ilgili düşüncelerini dile getiren Şahinkaya, ailesinin evliliğe karşı olduğunu söyledi.

“Ailem evliliğe karşı”

Posta’da yer alan habere göre, güzel oyuncu, “Annem ‘Sakın evlenme, sen deli misin?’ diyor. Babam da ‘Aynı eve çıkıp anlaşın, bu çok saçma’ diyor.” şeklinde konuştu.

“Evlilik aşkı öldürüyor”

Evliliğin aşkı öldürdüğüne inanan ve boşanmış anne-baba çocuğu olan 34 yaşındaki Şahinkaya, “Önümde çok modelim yok, evlilik aşkı öldürmüyor diyemem. Mutlu bir evlilik var mı, benim bildiğim yok.” dedi.

Nilperi Şahinkaya: Ailem evlenmemi istemiyor #1
Nilperi Şahinkaya: Ailem evlenmemi istemiyor #2
Nilperi Şahinkaya kimdir, kaç yaşında? Nilperi Şahinkaya kaç dil biliyor?
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