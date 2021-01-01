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Tuğba Ekinci’den olay Hacı Sabancı itirafı! ‘Evime geldi…’

Tuğba Ekinci’den olay Hacı Sabancı itirafı! ‘Evime geldi…’
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10 Kasım 2021 - 11:30

Tuğba Ekinci’den olay Hacı Sabancı itirafı! ‘Evime geldi…’

Tuğba Ekinci: Hem güzelim hem doğalım

Tuğba Ekinci, katıldığı bir televizyon programında anlattıklarıyla izleyicileri şaşırttı. Ünlü iş insanı Hacı Sabancı ile bir anısını anlatan Tuğba Ekinci, dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıcı ve sunucu Tuğba Ekinci, TV8’de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Ekinci, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyetenin ünlü ismi Hacı Sabancı ile bir anısını paylaşan Ekinci, ekran başındakileri şaşırttı.

“HACI BENİM EVİME GELDİ”

“Hacı Sabancı benim evime geldi” diyen Ekinci, “Benimle tanışmak için bir arkadaşımla iletişime geçmiş. Tanışmak isteyince ben de kabul ettim. Evime geldi tanıştık. Daha sakalları yoktu gencecik çocuktu, bana hayranmış. Yanlış anlaşılmasın ben oynak bir kadın değilim daha çocuktu zaten” diye konuştu.

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