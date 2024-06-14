Survivor 2024 şampiyonu kim oldu? İşte kazanan isim

Kupayı 2. kez kaldırmak için duygularını bir kenara bırakıp elinden geleni yapacağını söyleyen Ogeday, sözlerine şöyle devam etti: Bugün sizlere güzel maçlar izleteceğiz inşallah. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz dördümüz birer şampiyonuz. Burada birisi sadece kupayı kaldıracak. Bu atmosferde yarışacak olduğumuz için hem çok heyecanlıyız hem de çok gururluyuz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Açık konuşmak gerekirse dün ailelerimizle diğer yarışmacı arkadaşlarımız karşısında yarıştık. O bile çok heyecanlı ve çok güzel bir duyguydu. Tabii ki böyle olabileceğini tahmin edebiliyorduk ama tahminlerimizin de üstünde bir katılım oldu. Çok mutluyuz. Bu kadar insanın arasında, ellerimiz ayaklarımız dolanmasa iyidir. Bugün sadece atabilen değil, stresi yönetebilen de aslında üst tura çıkacak. Daha önce de söylemiştim; hedeflerimi basamak olarak koydum. Bugün Seda ablayla oynayacağız. Çok güçlü bir yarışmacı, tartışmaya açık bile değil. Onunla çok güzel 2 sezon geçirdim ve bu sene de ekstra bir sezonumuz oldu onunla ama o da kazanmak istiyor ben de kazanmak istiyorum. Duygusal bir maç olacak belki ama tamamıyla onu bir köşeye bırakıp kendimizi son ikiye çıkartmak için mücadele edeceğiz. Kendime çok güveniyorum, çok istiyorum. Açık konuşayım tekrardan çok odaklı geldim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. O kupayı ikinci kez kaldırmak istiyorum.