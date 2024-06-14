Survivor 2024 şampiyonu kim oldu? İşte kazanan isim

Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan Karacakaya, ikinci finalist Nefise Karatay, üçüncü finalist Ogeday Girişken, dördüncü finalist Seda Ocak olmuştu. Survivor All Star’ın büyük finalinde şampiyon belli oldu. İşte detaylar…
Survivor All Star’da büyük gün geldi! Final bölümüyle yarışmanın bu seneki şampiyonu belli oldu.
ŞAMPİYON OGEDAY
Finalde Nefise Karatay’ı 6-2 yenen Ogeday Girişken, Survivor All Star 2024 şampiyonu oldu.
NEFİSE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Nefise Karatay, “Harika bir sezon geçirdim, harika insanlarla. Her birine teşekkür ederim. Bittiği için üzgünüm. Beni destekleyenlerden özür dilerim. Kupa tabii ki de yine hak eden Ogeday’ın oldu. Onun için de mutluyum. Onu çok seviyorum ve tebrik ediyorum.” dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı.
‘İNANILMAZ BİR DUYGU’
Ogeday, “Çok mutluyum. Nefise bir şampiyon, onunla oynadığım için onur duydum. İnanılmaz bir yarışmacı, onunla oynamak hiç kolay değil. Bu sene de 2 kere kırılmıştım. 2 kere kırılmam da Acun abi benimle konuştu ve sağ olsun iyi ki beni ikna etmiş, iyi ki beni yarışmaya döndürmüş. Ona çok teşekkür ediyorum. Bütün beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle zor bir senede, ilk performans senesinde şampiyon oldum. İnanılmaz bir duygu.” dedi.
Büyük final öncesi 4 finalist yarışmacı duygularını ifade etmişti. İşte 4 yarışmacının final öncesi açıklamaları
‘ELİMDEN GELENİ YAPMAK İÇİN GELDİM BURAYA’
Batuhan Karacakaya, “Bugün Survivor’da yeni bir defter açılıyor. Bunun ilk sayfasını biz yazacağız. Şimdiden heyecanlıyım. Bir an önce oyuna geçmek istiyorum. Yeni bir sistem, finaldeyim. Burada hedefim tabii şampiyonluk. Olursa çok güzel olur ama olmazsa da canımız sağolsun. Elimden geleni yapmak için geldim buraya. Son bireysel başladığından beri güzel bir performansım olduğunu düşünüyorum. Kendimi yakaladım. Başından beri %100 Batuhan’ı bir türlü yakalayamıyorum demiştim ama bireysele geçtiğimizden beri kendime özgüvenim çok arttı. Bugün de güzel bir uyku çektim. Kendimi iyi hissediyorum. Bir an önce oyuna çıkmak istiyorum. Nefise inanılmaz bir rakip. Başarılar diliyorum herkese” ifadelerini kullandı.
‘KİM ŞAMPİYON OLURSA SEVİNECEĞİM’
Seda Ocak, “Öncelikle şunu söyleyeyim; buradaki herkesin ayağına sağlık. Kimin kimi desteklediğinin önemi yok. Bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Hayal ettiğimiz güne kavuştuk. Şunu yürekten söyleyebilirim ki; Kim şampiyon olursa, hiçbir şekilde gözüm kalmayacak. Kim şampiyon olursa sevineceğim. Hepimiz elimizden geleni yaptık ve hepimiz bugün yine elimizden geleni yapacağız. Ben zaten dün hayalime kavuştum. Çocuklarımın gözü önünde yarışmak istiyordum. Bugün bir kez daha nasip oldu. Yine elimden geleni yapacağım. Rakibim efsane bir adam. 2 sezon birlikte yarıştık. Sırt sırta mücadele ettik. Son oyumuz belki bilmiyorum, birlikte oynayacağız. Sakatlık olmayan bir oyun olsun” dedi.
‘HEYECANLIYIM’
Nefise Karatay, “İnanılmaz bir sezonu geride bıraktık. Gerçekten çok zordu ve son 4’e kalmayı başarabildim. Elimden geleni yaptım. Belki 2 sezon üst üste geldim ama bu sezon kendimi daha iyi hissediyordum. Şu anda açık konuşmak gerekirse heyecanlıyım. Çünkü binlerce insan var burada. Sevenlerim, ailem burada. Rakibim Batuhan, kolay bir rakip değil tabii ki. Burada Ogeday’ın da dediği gibi stresi yönetebilen kazanacak. Umarım o kupaya ulaşabilirim.” şeklinde konuştu.
‘KUPAYI 2. KEZ KALDIRMAK İSTİYORUM’
Ogeday Girişken, “Öncelikle gelen herkese hoş geldiniz demek istiyorum. İyi ki varsınız çünkü bu sene performans senesi. Açıklandığında hepimizin hayali burada sizler karşısında yarışabilmek ve bu atmosferi tadan ilklerden olmak istiyorduk.” dedi.
Kupayı 2. kez kaldırmak için duygularını bir kenara bırakıp elinden geleni yapacağını söyleyen Ogeday, sözlerine şöyle devam etti: Bugün sizlere güzel maçlar izleteceğiz inşallah. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz dördümüz birer şampiyonuz. Burada birisi sadece kupayı kaldıracak. Bu atmosferde yarışacak olduğumuz için hem çok heyecanlıyız hem de çok gururluyuz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Açık konuşmak gerekirse dün ailelerimizle diğer yarışmacı arkadaşlarımız karşısında yarıştık. O bile çok heyecanlı ve çok güzel bir duyguydu. Tabii ki böyle olabileceğini tahmin edebiliyorduk ama tahminlerimizin de üstünde bir katılım oldu. Çok mutluyuz. Bu kadar insanın arasında, ellerimiz ayaklarımız dolanmasa iyidir. Bugün sadece atabilen değil, stresi yönetebilen de aslında üst tura çıkacak. Daha önce de söylemiştim; hedeflerimi basamak olarak koydum. Bugün Seda ablayla oynayacağız. Çok güçlü bir yarışmacı, tartışmaya açık bile değil. Onunla çok güzel 2 sezon geçirdim ve bu sene de ekstra bir sezonumuz oldu onunla ama o da kazanmak istiyor ben de kazanmak istiyorum. Duygusal bir maç olacak belki ama tamamıyla onu bir köşeye bırakıp kendimizi son ikiye çıkartmak için mücadele edeceğiz. Kendime çok güveniyorum, çok istiyorum. Açık konuşayım tekrardan çok odaklı geldim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. O kupayı ikinci kez kaldırmak istiyorum.