Nihat Genç Vefat Etti. Son Sözü: Cumhuriyeti Yaşatın

Gazeteci ve yazar Nihat Genç, uzun süredir mücadele ettiği dördüncü evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Nihat Genç, Haziran ayında solunum güçlüğü

Son Sözü: Cumhuriyeti Yaşatın

Akciğer kanseriyle mücadele eden gazeteci-yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü Gazi Hastanesi’nde 69 yaşında hayatını kaybetti. Gazeteci ve yazar kimliğinin yanı sıra muhalif duruşuyla tanınan Genç’in son sözünün “Cumhuriyeti yaşatın” olduğu açıklandı.

Nihat Genç’in vefatını, Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay duyurdu. Atay yaptığı açıklamada, “Hayatını vatana ve cumhuriyete vakfeden büyük savaşçı, gerçek aydın, yazar Nihat Genç hakkın rahmetine kavuştu” ifadelerini kullandı.

Türk Milletinin Başı Sağ Olsun

Erdem Atay, Nihat Genç’in son sözlerini ise şu ifadelerle paylaştı:

“Türk milletinin başı sağ olsun. Son sözü, ‘Cumhuriyeti yaşatın’ oldu.”

Nihat Genç Kimdir?

Nihat Genç, Türk edebiyatı, gazeteciliği ve televizyonculuğuna damgasını vurmuş bir isimdi. Kendine özgü sert dili, açık sözlülüğü ve toplumcu yaklaşımıyla hem sevilen hem tartışılan bir entelektüeldi.

1956 yılında Trabzon’un Faroz semtinde doğan Genç, Maçka kökenli bir ailenin çocuğuydu. Eğitim hayatına İskenderpaşa İlkokulu’nda başladı, ardından Trabzon Ticaret Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında siyasi çalkantılar nedeniyle birkaç bölüm değiştirdi; en sonunda 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’ndan mezun oldu.

Kariyerine bir dönem Sağlık ve Kültür Bakanlıklarında memur olarak başladı, daha sonra gazeteciliğe yöneldi.

Siyasi Duruşu ve Gazeteciliği

Genç, gençlik yıllarında ülkücü görüşlere yakınken, zamanla Kemalist, ulusalcı ve sol milliyetçi çizgide yazılar kaleme aldı. Yazıları Bağımsız, Kırmızı-Beyaz, Leman gibi yayınlarda yayımlandı. Akşam gazetesinde kısa süre köşe yazarlığı yaptı.

2008 yılında hem Leman’a döndü hem de Aydınlık dergisinde yazmaya başladı. Televizyon kariyeri ise Sky Türk, Avrasya TV gibi kanallarda sürdü. Özellikle “Nihat Genç ile Veryansın” adlı programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Yeni Medya Dönemi

2019 yılında Veryansın TV adlı YouTube kanalını kurarak dijital medya dünyasına adım attı. Burada da gündeme dair sert çıkışlarını sürdürdü ve kendine özgü bir izleyici kitlesi oluşturdu.

Sağlık Durumu ve Vefatı

14 Mart 2025 tarihinde akciğer kanseri teşhisi konulan Nihat Genç, 4 Haziran’da yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Günlerdir tedavisi devam ederken, sevenleri sosyal medyada sağlığına dair dualar ve mesajlarla destek olmuştu. 69 yaşında yaşamını yitiren Genç’in son sözleri ise adeta bir vasiyet niteliğinde:

“Cumhuriyeti yaşatın.”