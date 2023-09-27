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24 saatlik antiterör operasyonunun acı bilançosu!

24 saatlik antiterör operasyonunun acı bilançosu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Eylül 2023 - 11:14

Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeni güçlerine yönelik yaptığı antiterör operasyonu 24 saatin sonunda ateşkesle son bulmuştu. Taraflar arasında görüşmeler sürerken Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, operasyonda 192 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Karabağ’da Ermeni güçlerine karşı düzenlenen 24 saatlik antiterör operasyonunda 192 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada ayrıca 511 askeri personel ve 1 sivilin de yaralandığı açıklandı.

11 ŞEHİDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ
Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Karabağ’da düzenlenen antiterör operasyonun bilançosunu açıkladı. Metinde şu ifadeler yer aldı: “Yerel terörle mücadele tedbirleri sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin 192 askeri şehit oldu. Şehit askerlerin 180’i Milli Savunma Bakanlığı, 12’si ise İçişleri Bakanlığı mensubu. Şehitlerden biri ise sivil. 11 kişinin kimliği, adli genetik incelemelerin ardından Adli Tıp Bilirkişiliği tarafından belirlenecek.”

512 KİŞİ DE YARALANDI
Aynı zamanda yerel terörle mücadele tedbirleri sonucunda 511 askeri personel ve 1 sivil de yaralandığı da açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da şehit olan 180 askerin isimlerini yayınladı.

NE OLMUŞTU?
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül’de Karabağ’da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ’daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

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