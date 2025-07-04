TGC’den Açıklama: RTÜK’ün Kararı Basın Özgürlüğüne Ağır Bir Darbedir!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Halk TV ve Sözcü TV hakkında aldığı 10’ar günlük yayın durdurma kararına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC) tepki geldi. TGC, kararların Anayasa ile güvence altına alınan düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğüne ağır bir darbe olduğunu vurguladı.

TGC açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak, Basın ve düşünceyi açıklama özgürlüğüne yönelik bir darbe olarak nitelediğimiz RTÜK’ün Halk TV ve Sözcü TV hakkında verdiği ekran karartma cezalarını kınıyoruz. Kararların iptali için yargıya başvurulmalıdır. Anayasa’nın 28. maddesine göre, basın hürdür, sansür edilemez. RTÜK’ün televizyon kanallarına ekran karartma cezası vermesi, kamu gücünü sansür mekanizmasına dönüştürmektir.”

Cemiyet, RTÜK’ün verdiği cezaların, sadece gazetecileri değil, halkın haber alma hakkını da hedef aldığını belirtti. Açıklamada, “Bu kararlar sadece ifade ve basın özgürlüğüne değil, demokrasinin işleyişine de zarar veriyor. Bu uygulamalarla yurttaşların farklı sesleri duyma hakkı elinden alınıyor,” denildi.

TGC ayrıca, “RTÜK’ün cezalandırıcı değil, düzenleyici bir kurum olması gerektiğini hatırlatıyor, halkın haber alma hakkına saygılı bir yönetim anlayışının hâkim olması gerektiğini” ifade etti.