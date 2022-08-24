Nihal Yalçın, kariyeri ve hayatı ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Belirli dönemlerde oynadığı diziler ve filmler ile dikkat çeken Nihal Yalçın, bazı dönemlerde ise özel hayatı ile gündemde yer alıyor. Peki, Nihal Yalçın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Nihal Yalçın dizileri ve filmleri
29 Mart 1981 tarihinde dünyaya gelen Nihal Yalçın’ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergilemekteydi fakat tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.
2005’te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde “Zeyno Bacı” karakterini, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise “Rukiye” karakteri canlandırdı. Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da “Meryem” rolünde izleyicin karşısına çıktı. Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı. Son olarak Gülse Birsel’in kaleminden çıkan Jale Atabey’in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan “Açılay” karakterini 2 sezon boyunca canlandırmış, 2. sezon finalinde diziye veda etti.
2011 yılında Little Caesars reklam filminde yer aldı. Ne’li adıyla söylediği “Küçük Sezar” şarkısı promosyon CDsi olarak dağıtılmıştır. 2012 yılında yayınlanan Kurtuluş Son Durak filminin soundtrack’inde yer alan “Bir Mumdur”, “Dertler Benim Olsun” ve “Ne Kadar Güzelsin” şarkılarını seslendirmiştir.
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|Tür
|2005
|Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
|Bacı Zeyno
|Film
|2007
|Şöhret Okulu
|Sirvan
|Dizi
|Kurtlar Vadisi Pusu
|Bölüm oyuncusu
|1. sezon
|2009
|Ay Lav Yu
|Rukiye
|Film
|Kış Masalı
|Figen
|Dizi
|Güldünya
|Konuk Oyuncu
|Hayatın Tuzu
|Süheyla
|Film
|Avrupa Yakası
|Meryem
|6. sezon
|Dizi
|2010
|Cümbür Cemaat Aile
|Rahime Yıldız
|2012
|Kurtuluş Son Durak
|Goncagül
|Film
|2012-2013
|Yalan Dünya
|Açılay Tan
|1-2. sezon
|Dizi
|2012
|Berlin Kaplanı
|Elvan
|Film
|2012
|Yeraltı
|Türkan
|2012
|Araf
|Derya
|2015
|Beş Kardeş
|Canan
|Dizi
|2017
|Yol Ayrımı
|Emine
|Film
|2019
|İstanbullu Gelin
|Güneş Köksal `
|Dizi
|2021
|Seni Buldum Ya!
|Film
|Kırmızı Oda
|Rezzan Kökçü
|Dizi