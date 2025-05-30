NİHAL CANDAN’DAN OLAYLI BOŞANMA

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, iş insanı Faruk Çiçek’e boşanma davası açtı. Candan, evlilik süresince maddi beklentilerinin karşılanmadığını belirterek “Zengin sandım, benden fakir çıktı” ifadelerini kullandı. Mahkeme, Candan lehine aylık 70 bin TL tedbir nafakasına hükmetti.

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülen davada Nihal Candan, avukatıyla birlikte duruşmaya katıldı. Candan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada “Herhangi bir iletişimde olmak istemiyorum, frekansımı düşüren insanlarla. Sen çekil aradan, halletsin Yaradan” dedi.

Eşi Faruk Çiçek’in açtığı boşanma davasına karşılık veren Candan, tek başına yaşayabileceği bir ev ve nafaka talebinde bulunmuştu. Mahkeme ise Candan’a aylık 70 bin TL tedbir nafakası bağladı.

Öte yandan Candan, dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Davanın bir sonraki duruşması 21 Ekim’de görülecek.