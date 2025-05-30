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BESTEMSU ÖZDEMİR YENİ AŞKIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İnci Taneleri dizisinde “Semiramis” karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, yeni sevgilisiyle Etiler’de bir mekandan çıkarken ilk kez objektiflere yansıdı.

Kara Para Aşk, Akrep, İkimizin Sırrı, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti gibi yapımlarda performansıyla beğeni toplayan Bestemsu Özdemir, şu sıralar İnci Taneleri dizisinde önemli bir rol üstleniyor. Dizideki başarısıyla gündeme gelen oyuncu, bu kez aşk hayatıyla dikkat çekti.

Bir dönem Burak Deniz ile aşk yaşayan Özdemir, 2024 yılı sonunda ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası, “O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yoluna devam ediyor.” diyerek konuyu kapatmıştı.

Aradığı aşkı sonunda bulduğu konuşulan oyuncu, sevgilisi Ersin Bey ile Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin “Evliliğe bakış açınız nedir?” sorusuna Özdemir, “Evlilik saygı duyduğumuz bir kurum.” cevabını verdi. Sevgilisi ise esprili bir şekilde “Buradan nikah dairesine” diyerek samimi anlara imza attı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok hayranı ünlü oyuncunun mutluluğunu yorumlarıyla destekledi.

BESTEMSU ÖZDEMİR YENİ AŞKIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
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