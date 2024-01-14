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İstanbul Modern 2024’ün ‘Harikalar’ listesinde!

İstanbul Modern 2024’ün ‘Harikalar’ listesinde!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Ocak 2024 - 16:20

İstanbul Modern’in yeni binası, dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest’in belirlediği ‘2024’ün Harika Eserleri’ listesinde kendine yer buldu.

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