HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

AKP’li Eski Vekilden Oğlunun İddialarına Yanıt

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
AKP’li Eski Vekilden Oğlunun İddialarına Yanıt
17 views
02 Temmuz 2021 - 15:07
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

AKP’li eski vekil İrfan Rıza Yazıcıoğlu’nun oğlu “başımıza bir şey gelirse sebebi babamdır” dedi. Odatv’den Uğur Can Biçer, korkunç iddiayı İrfan Rıza Yazıcıoğlu’na sordu.

AKP eski Diyarbakır Milletvekili İrfan Rıza Yazıcıoğlu’nun oğlu Muhammed Berat Yazıcıoğlu sosyal medyayı ayağa kaldıran bir paylaşımda bulundu.

Annesinin ya da kendisinin başına bir şey gelmesinin durumunda bunun sebebinin babaları İrfan Yazıcıoğlu olduğunu söyleyen Muhammed Berat Yazıcıoğlu “Yardım edin” başlığıyla, “Ben Muhammed Berat Yazıcıoğlu. Bana, kardeşlerime ya da anneme bir şey olursa sebebi AKP Milletvekili öz babam İrfan Rıza Yazıcıoğlu ve onun ortağıdır. Aralarındaki kara ve kirli para trafiğini ve yargıda çevirdikleri işleri bildiğim içindir. Yardım edin” paylaşımını yaptı.

ESKİ VEKİL KONUŞTU

Korkutan paylaşımın ardından Odatv iddiaların odağındaki AKP eski Milletvekili İrfan Rıza Yazıcıoğlu’na ulaştı. Yazıcıoğlu, oğlunun iddialarını reddetti.

“Oğlunuz hakkınızda çok ciddi ithamlarda bulunuyor. ‘Neden böyle bir şey söyledi'” sorusuna Yazıcıoğlu şöyle yanıt verdi:

“Annesiyle ilgili bir boşanma davamız sürüyor. Bu davadan dolayı anneleriyle beraber hareket ediyorlar. Ben beni tehdit ettikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundum. ”

Şu an dosyaların savcılıkta olduğunu kaydeden Yazıcıoğlu gizlilik kararı aldırmasına rağmen rahat durmadıklarını öne sürdü.

Siyasi geçmişini kullanarak kendisinden para almak istediklerini ifade eden Yazıcı, birçok kez görüşmek istediğini ancak kabul etmediklerini, tek dertlerinin para pul olduğunu söyledi.

KARA PARA İDDİALARI 

Oğlunun bahsettiği kara para iddiasıyla ilgili ise Yazıcıoğlu şunları söyledi:

“Ben eczacılık yapıyorum. Benim ne resmi ne de gayriresmi öyle bir ortağım yok. Kendi kendilerine iste beni yıpratmak icin ne olursa. Ben de anlamadım. Şimdi avukatıma verdim. Tekrar savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.”

“TEHDİT YOK”

“Benim onları tehdit etme gibi bir durumum yok” diyen Yazıcıoğlu şunları söyledi:

“Bildiğiniz ne varsa, ne ortağım ne kara param varsa gelin söyleyin. İlgi yaratmaya çalışıyorlar. Normal bir paylaşım yapsalardı siz beni aramayacaktınız ama anormal bir paylaşım yapıyorlar ki tepki çeksin. Üç tane de ünlem koymuş aman yetişin diyor.”

ROPÖRTAJIN ARDINDAN DİĞER OĞLU DA PAYLAŞIM YAPTI

AKP’li Yazıcıoğlu’nun bu açıklamalarının ardından ortanca oğlu Ahmet Yazıcıoğlu da bir açıklama paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında Yazıcıoğlu, “Şimdi öğreniyorum ki babam Odatv’ye röportaj vererek benden para istiyorlar beni tehdit ediyorlar demiş. Derdimiz para olsa güçsüz annemin değil sayın vekilim kudretli İrfan Yazıcıoğlu’nun yanından gücü seçerdik.

Tamamıyla zırva ve yalanlarla olayları örtbas etme çabasını hayranlıkla seyrediyorum. Sayın vekilim İrfan Yazıcıoğlu, Annemi, abimi, kardeşimi ve beni tehdit etmeyi, Milletvekili sıfatını kullanarak kamu otoritesin ve gücünü arkana almaya çalışmayı bırak” ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tank Palet AçıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tank Palet Açıklaması
Elmalı Davasında Öz Baba İlk Kez KonuştuElmalı Davasında Öz Baba İlk Kez Konuştu
MHP Bu Defa İki Oyuncuyu Hedef Aldı: Hainler Temizlenmeli!MHP Bu Defa İki Oyuncuyu Hedef Aldı: Hainler Temizlenmeli!
Yeni Akit’in Hedef Aldığı Güldür Güldür’den Yanıt!Yeni Akit’in Hedef Aldığı Güldür Güldür’den Yanıt!
İsmail Saymaz’dan Sedat Peker Yorumu ”Suç Magazininde Boğulduk”İsmail Saymaz’dan Sedat Peker Yorumu ”Suç Magazininde Boğulduk”
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serel Yereli’nin İç Çamaşırlı Banyo Pozuna Beğeni Yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tank Palet Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elmalı Davasında Öz Baba İlk Kez Konuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li Eski Vekilden Oğlunun İddialarına Yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP Bu Defa İki Oyuncuyu Hedef Aldı: Hainler Temizlenmeli!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni Akit’in Hedef Aldığı Güldür Güldür’den Yanıt!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsmail Saymaz’dan Sedat Peker Yorumu ”Suç Magazininde Boğulduk”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman’dan Yeni Fotoğraf
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özge Ulusoy Takipçisine Fena Patladı ”Terbiyesize Bak!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Didem Soydan’dan Evlilik Açıklaması ”Ailem Benden Ümidi Kesti”
SON DAKİKA HABERLERİ
Serel Yereli’nin İç Çamaşırlı Banyo Pozuna Beğeni YağdıTemmuz 2, 2021-4:21 pm
AKP’li Eski Vekilden Oğlunun İddialarına YanıtTemmuz 2, 2021-3:07 pm
MHP Bu Defa İki Oyuncuyu Hedef Aldı: Hainler Temizlenmeli!Temmuz 2, 2021-2:53 pm
Yeni Akit’in Hedef Aldığı Güldür Güldür’den Yanıt!Temmuz 2, 2021-2:33 pm
İsmail Saymaz’dan Sedat Peker Yorumu ”Suç Magazininde Boğulduk”Temmuz 2, 2021-2:29 pm
Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman’dan Yeni FotoğrafTemmuz 2, 2021-2:11 pm
Özge Ulusoy Takipçisine Fena Patladı ”Terbiyesize Bak!”Temmuz 2, 2021-1:40 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.