AKP’li Eski Vekilden Oğlunun İddialarına Yanıt

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AKP’li eski vekil İrfan Rıza Yazıcıoğlu’nun oğlu “başımıza bir şey gelirse sebebi babamdır” dedi. Odatv’den Uğur Can Biçer, korkunç iddiayı İrfan Rıza Yazıcıoğlu’na sordu.

AKP eski Diyarbakır Milletvekili İrfan Rıza Yazıcıoğlu’nun oğlu Muhammed Berat Yazıcıoğlu sosyal medyayı ayağa kaldıran bir paylaşımda bulundu.

Annesinin ya da kendisinin başına bir şey gelmesinin durumunda bunun sebebinin babaları İrfan Yazıcıoğlu olduğunu söyleyen Muhammed Berat Yazıcıoğlu “Yardım edin” başlığıyla, “Ben Muhammed Berat Yazıcıoğlu. Bana, kardeşlerime ya da anneme bir şey olursa sebebi AKP Milletvekili öz babam İrfan Rıza Yazıcıoğlu ve onun ortağıdır. Aralarındaki kara ve kirli para trafiğini ve yargıda çevirdikleri işleri bildiğim içindir. Yardım edin” paylaşımını yaptı.

ESKİ VEKİL KONUŞTU

Korkutan paylaşımın ardından Odatv iddiaların odağındaki AKP eski Milletvekili İrfan Rıza Yazıcıoğlu’na ulaştı. Yazıcıoğlu, oğlunun iddialarını reddetti.

“Oğlunuz hakkınızda çok ciddi ithamlarda bulunuyor. ‘Neden böyle bir şey söyledi'” sorusuna Yazıcıoğlu şöyle yanıt verdi:

“Annesiyle ilgili bir boşanma davamız sürüyor. Bu davadan dolayı anneleriyle beraber hareket ediyorlar. Ben beni tehdit ettikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundum. ”

Şu an dosyaların savcılıkta olduğunu kaydeden Yazıcıoğlu gizlilik kararı aldırmasına rağmen rahat durmadıklarını öne sürdü.

Siyasi geçmişini kullanarak kendisinden para almak istediklerini ifade eden Yazıcı, birçok kez görüşmek istediğini ancak kabul etmediklerini, tek dertlerinin para pul olduğunu söyledi.

KARA PARA İDDİALARI

Oğlunun bahsettiği kara para iddiasıyla ilgili ise Yazıcıoğlu şunları söyledi:

“Ben eczacılık yapıyorum. Benim ne resmi ne de gayriresmi öyle bir ortağım yok. Kendi kendilerine iste beni yıpratmak icin ne olursa. Ben de anlamadım. Şimdi avukatıma verdim. Tekrar savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.”

“TEHDİT YOK”

“Benim onları tehdit etme gibi bir durumum yok” diyen Yazıcıoğlu şunları söyledi:

“Bildiğiniz ne varsa, ne ortağım ne kara param varsa gelin söyleyin. İlgi yaratmaya çalışıyorlar. Normal bir paylaşım yapsalardı siz beni aramayacaktınız ama anormal bir paylaşım yapıyorlar ki tepki çeksin. Üç tane de ünlem koymuş aman yetişin diyor.”

ROPÖRTAJIN ARDINDAN DİĞER OĞLU DA PAYLAŞIM YAPTI

AKP’li Yazıcıoğlu’nun bu açıklamalarının ardından ortanca oğlu Ahmet Yazıcıoğlu da bir açıklama paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında Yazıcıoğlu, “Şimdi öğreniyorum ki babam Odatv’ye röportaj vererek benden para istiyorlar beni tehdit ediyorlar demiş. Derdimiz para olsa güçsüz annemin değil sayın vekilim kudretli İrfan Yazıcıoğlu’nun yanından gücü seçerdik.

Tamamıyla zırva ve yalanlarla olayları örtbas etme çabasını hayranlıkla seyrediyorum. Sayın vekilim İrfan Yazıcıoğlu, Annemi, abimi, kardeşimi ve beni tehdit etmeyi, Milletvekili sıfatını kullanarak kamu otoritesin ve gücünü arkana almaya çalışmayı bırak” ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama: