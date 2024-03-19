Nevşin Mengü’den “Kızılcık Şerbeti” yorumu! “Laikçi görünümlü siyasal İslam propagandası…”

Gazeteci Nevşin Mengü, ‘Kızılcık Şerbeti’ diziyle ilgili görüşlerini paylaştı.
Gazeteci Nevşin Mengü, her bölümü günlerce konuşulan dizi Kızılcık Şerbeti’yle ilgili görüşlerini aktardı.
Muhafazakar ailenin üyesi Fatih ve seküler ailenin kızı Doğa’nın evliliğiyle başlayan ve her bölümünde farklı olayların yaşandığı diziyle ilgili Mengü şu yorumu yaptı:
“Bu dizide bütün kadınlar, İslamcı erkeklerin önüne atıyor kendini. Laik erkekler sersem sepelek, eli ekmek tutmuyor, boş boş geziyor. Ama İslamcı erkekler ailesine sahip çıkıyor, para kazanıyor. Aslında laikçi görünümlü siyasal İslam propagandası gibi bir dizi. Kıvılcım, Ertuğrul’la her konuda ne kadar iyi anlaştığını söylüyor. Nasıl anlaşıyorsun abi, hangi konuda konuşuyorsun? Biri namaz kılıyor, öbürü içki içiyor, hangi ortak konularda bu kadar iyi anlaşıyorlar? Kıvılcım öğretmendi, hiç mi okullardaki 78 saat din dersine konu gelmiyor?”