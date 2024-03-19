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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20’de 2 Türk takımı var

Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20’de 2 Türk takımı var
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Mart 2024 - 11:09

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) Avrupa kulüpler sıralamasında güncelleme yaptı.

Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 1

1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki verilerin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı.

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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 2

İşte IFFHS’nin güncellediği listede yer alan 20 takım:

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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 3

1- Manchester City – İngiltere

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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 4

2- Real Madrid – İspanya

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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 5

3- Inter – İtalya

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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 6

4- Bayer Leverkusen – Almanya

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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 7

5- PSV – Hollanda

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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 8

6- Union SG – Belçika

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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 9

7- Roma – İtalya

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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 10

8- Sporting – Portekiz

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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 11

9- Atletico Madrid – İspanya

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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 12

10 – Porto – Portekiz

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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 13

11- Bayern Münih – Almanya

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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 14

12- Feyenoord – Hollanda

1422

Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 15

13- Fiorentina – İtalya

1522

Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 16

14- Fenerbahçe – Türkiye

1622

Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 17

15- West Ham United – İngiltere

1722

Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 18

16- Barcelona – İspanya

1822

Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 19

17- Milan – İtalya

1922

Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 20

18- Arsenal – İngiltere

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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 21

19- Galatasaray – Türkiye

2122

Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20'de 2 Türk takımı var - Sayfa 22

20- Benfica – Portekiz

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