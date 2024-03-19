Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 20’de 2 Türk takımı var

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) Avrupa kulüpler sıralamasında güncelleme yaptı.
1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki verilerin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı.
İşte IFFHS’nin güncellediği listede yer alan 20 takım:
1- Manchester City – İngiltere
2- Real Madrid – İspanya
3- Inter – İtalya
4- Bayer Leverkusen – Almanya
5- PSV – Hollanda
6- Union SG – Belçika
7- Roma – İtalya
8- Sporting – Portekiz
9- Atletico Madrid – İspanya
10 – Porto – Portekiz
11- Bayern Münih – Almanya
12- Feyenoord – Hollanda
13- Fiorentina – İtalya
14- Fenerbahçe – Türkiye
15- West Ham United – İngiltere
16- Barcelona – İspanya
17- Milan – İtalya
18- Arsenal – İngiltere
19- Galatasaray – Türkiye
20- Benfica – Portekiz