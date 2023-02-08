Ahmet Özal, Depremzedelerin yardımına koştu

Ahmet Özal, Depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların yardımına koştu

Türkiye’de Son 100 yıldaki en büyük ikinci depremi yaşadığımız bu günlerde deprem bölgesine giden Ahmet Özal, Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu bir kez daha hatırlatan depremin acılarını sarmak için ve depremden etkilenen bölge illere gitti.

Ahmet Özal ve Musa Çelik heyetle Kahramanmaş’ta yaşanan ve birçok ilde de şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrasında deprem bölgelerine destek için harekete geçti. Özal liderliği’nde hayır sever iş adamları ve vatandaşların desteğiyle çok sayıda tır yaşam malzemesi ısınma yeme içme su ihtiyaçlarını karşılıyacak ve yardım malzemeleriyle depremzedelerin yardımına koştu.

Ahmet Özal, Önce Hatay’a ardından Malatya’ya sonra depremden zarar gören iller’de inceleme yapıyor, sorunları yerinde görerek bölge halkının sorunlarını dinledi. Özal, Depremde hayatını kaybeden bütün yurttaşlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün milletimizin el birliğiyle bu yaraları saracağına inanıyorum” dedi.

Ahmet Özal, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özal, Sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, milli yas ilan edilmeli açıklamasından sonra Ülkemizde yaklaşık 250.000 kayıtlı karavan var yol kenarlarında atıl bekleyene kadar, Devletimiz seferberlik ilan edip, o karavanları deprem bölgelerine gönderebilir, belkide bir faydası olur açıklamasını yaptı. Özal, Türk milletinin ve devletinin gayretiyle yaraların bir an önce sarılması temennisinde bulundu.