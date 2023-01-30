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İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu… Kar yağışı için tarih verildi

İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu… Kar yağışı için tarih verildi
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30 Ocak 2023 - 11:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bugün beklenen yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile İç Anadolu bölgesinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bunun yanı sıra ‘İstanbul’da kar ne zaman yağacak?’ sorusu merak ediliyor. Meteoroloji, İstanbul’da beklenen kar yağışı için ilk kez tarih verdi. İşte 30 Ocak 2023 hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

 

Son dakika... İstanbula kar geliyor Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Kar yağışı için tarih verildi

 

Sıcaklıkların ülkemizin iç kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

Son dakika... İstanbula kar geliyor Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Kar yağışı için tarih verildi

 

İSTANBUL’A KAR GELİYOR: TARİH BELLİ OLDU

Hafta boyunca ülke genelinde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Yeni haftada Ankara’nın da aralarında bulunduğu iç kesimlerdeki birçok kentte kar yağışı, İstanbul ve İzmir’in aralarında bulunduğu kıyı illerinde ise yağmur etkili olacak. İstanbul’da cuma gününden itibaren ise kar, yağmurla birlikte görülecek.

Beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara’da 4, İstanbul’da 7, İzmir’de 11, Samsun’da 7, Diyarbakır’da 7 derece civarında seyredecek.

ÇATALCA’DA GECE SAATLERİNDE KAR YAĞDI

İstanbul’un Çatalca ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar nedeniyle araçların üzeri kısa sürede beyaza büründü.

 

Son dakika... İstanbula kar geliyor Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Kar yağışı için tarih verildi

 

Çatalca’da gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağdı. Yağış nedeniyle park halindeki araçların üstü kısa sürede beyaza büründü. Savaş ATAK/İSTANBUL, (DHA)

AYDOS TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’un yüksek kesimlerinde gece saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan Kar Yağışı, aralıklarla sürüyor.

 

Son dakika... İstanbula kar geliyor Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Kar yağışı için tarih verildi

 

İstanbul’da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal’da Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren Kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve evlerin çatısı beyaza büründü.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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