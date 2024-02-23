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Her eve 1,5 milyon destek. Yarısı Bizden kampanyasının ayrıntıları belli oldu: 700 bin TL hibe

Her eve 1,5 milyon destek. Yarısı Bizden kampanyasının ayrıntıları belli oldu: 700 bin TL hibe
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Şubat 2024 - 16:02
“Yarısı Bizden” kampanyası, hak sahiplerine konutlar için 700 bin liraya kadar hibe veya kredi, işyerleri için 350 bin liraya kadar hibe veya kredi desteği sunarak konut ve işyeri sahibi olma imkanı sağlıyor.

İstanbul’da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları için Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu karar, kentsel dönüşüm sürecinde yer alan vatandaşlara çeşitli desteklerin sağlanmasını amaçlamaktadır. İlgili karar çerçevesinde, İstanbul’daki kentsel dönüşüm projelerine hibe, kredi ve tahliye desteği sunulacak.

“700 BİN LİRAYA KADAR HİBE”

Riskli yapıların bulunduğu alanlarda, yapım için yardım alacak hak sahiplerine çeşitli destekler sağlanacak. Örneğin, bir konut için 700 bin liraya kadar hibe veya kredi, bir işyeri için 350 bin liraya kadar hibe veya kredi verilecek.

Ayrıca, tahliye edilen bağımsız bölümlerde ikamet edenlere bağımsız bölüm başına bir kereye mahsus 100 bin lira tahliye desteği de sunulacak.

Hibe ve kredi desteklerinden faydalananlar için ödemeler, yapı denetimi kanununa tabi olan yapılar için inşaat ilerleme seviyesine göre üç eşit taksitte yapılacak.

Gelir ve kredi puanlarına bakılmaksızın verilecek krediler için hak sahiplerine ayrılan taşınmaz üzerine ipotek tesis edilecek.

“TOPLAM 1,5 MİLYON TL DESTEK”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yarısı Bizden” kampanyası çerçevesinde İstanbul’un kentsel dönüşümüne 1,5 milyon TL destek sağlayacaklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Özhaseki, “Bu kapsamda; 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon TL destek ile İstanbul’un kentsel dönüşümünü hızlandıracağız. Bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbulumuza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

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