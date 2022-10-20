Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu…

Manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş arasında Emirgan’da arabanın içinde yaşananlar magazin gündemine oturdu. Uğur Akkuş’un eşi Ebru Şallı’ya fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü. İddialara göre Ebru Şallı’yı Uğur Akkuş’un elinden araçlarının önünü kesen vatandaşlar kurtardı. Polis gelince panikleyen ünlü mankenin ‘dayak affı’ ise olay…
İki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019’da Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturan Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş çiftinden gelen şiddet haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.
Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Şallı ile Akkuş’un, Emirgan’da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi. Magazin kulisleri ise bu şiddet haberi ile çalkalandı!
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un bir dönem evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların ardından el ele kameralar karşısına çıkan çift bu kez şiddet haberleriyle gündeme geldi.
İddialara göre Ebru Şallı’yı Uğur Akkuş’un elinden araçlarının önünü kesen vatandaşlar kurtardı. İşte ayrıntılar…
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un, geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberleri çıkmıştı.
Uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan eşinin yanında olan 45 yaşındaki eski mankenin, artık boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.
Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, “Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil” açıklamasını yapmıştı.
EŞİNİN SOYADINI SİLDİ
Çıkan haberler sonrası Ebru Şallı’nın, sosyal medya hesabından ‘Akkuş’ soyadını kaldırması, boşanma dedikodusunu güçlendirmişti.
‘2. Sayfa’ programında; Şallı’nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan’ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu belirtilmişti.
Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu vurgulanmıştı.
TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ
İddiaların ardından el ele görüntülenen ve evlilikleri süren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş arasında geçtiğimiz günlerde tatsız bir olay yaşandı.
Milliyet’in haberine göre; Ünlü çiftin Emirgan’da trafikte seyir halindeyken başlayan tartışmasının, fiziksel şiddete dönüştüğü öğrenildi.
AĞLAMA KRİZİ GEÇİRDİ
Üç yıllık eşini darbettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdi.
“ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, O BENİM KOCAM”
Olay yerinden hızla uzaklaşan Akkuş, sinirli tavırlarıyla dikkat çekti.
Ünlü modeli bir mekana götüren vatandaşlar, ambulans çağırdı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrıldı.
İfadesi alınan Şallı’nın “Şikayetçi değilim. O benim kocam” dediği öğrenildi. Şallı, taksiye binerek Emirgan’dan ayrıldı.
EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ PAYLAŞIMI
Öte yandan zaman zaman eşiyle fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Ebru Şallı, 26 Eylül tarihindeki evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutlamıştı.
Şallı, yayınladığı düğün fotoğraflarının altına; ‘Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun’ notunu düşmüştü.