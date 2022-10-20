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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu…

Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu…
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20 Ekim 2022 - 13:30

Manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş arasında Emirgan’da arabanın içinde yaşananlar magazin gündemine oturdu. Uğur Akkuş’un eşi Ebru Şallı’ya fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü. İddialara göre Ebru Şallı’yı Uğur Akkuş’un elinden araçlarının önünü kesen vatandaşlar kurtardı. Polis gelince panikleyen ünlü mankenin ‘dayak affı’ ise olay…

Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 1

İki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019’da Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturan Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş çiftinden gelen şiddet haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 2

Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Şallı ile Akkuş’un, Emirgan’da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi. Magazin kulisleri ise bu şiddet haberi ile çalkalandı!

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 3

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un bir dönem evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların ardından el ele kameralar karşısına çıkan çift bu kez şiddet haberleriyle gündeme geldi.

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 4

İddialara göre Ebru Şallı’yı Uğur Akkuş’un elinden araçlarının önünü kesen vatandaşlar kurtardı. İşte ayrıntılar…

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 5

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un, geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberleri çıkmıştı.

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 6

Uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan eşinin yanında olan 45 yaşındaki eski mankenin, artık boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 7

Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, “Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil” açıklamasını yapmıştı.

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 8

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Çıkan haberler sonrası Ebru Şallı’nın, sosyal medya hesabından ‘Akkuş’ soyadını kaldırması, boşanma dedikodusunu güçlendirmişti.

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 9

‘2. Sayfa’ programında; Şallı’nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan’ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu belirtilmişti.

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 10

Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu vurgulanmıştı.

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 11

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

İddiaların ardından el ele görüntülenen ve evlilikleri süren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş arasında geçtiğimiz günlerde tatsız bir olay yaşandı.

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 12

Milliyet’in haberine göre; Ünlü çiftin Emirgan’da trafikte seyir halindeyken başlayan tartışmasının, fiziksel şiddete dönüştüğü öğrenildi.

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 13

AĞLAMA KRİZİ GEÇİRDİ

Üç yıllık eşini darbettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdi.

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 14

“ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, O BENİM KOCAM”

Olay yerinden hızla uzaklaşan Akkuş, sinirli tavırlarıyla dikkat çekti.

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 15

Ünlü modeli bir mekana götüren vatandaşlar, ambulans çağırdı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrıldı.

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 16

İfadesi alınan Şallı’nın “Şikayetçi değilim. O benim kocam” dediği öğrenildi. Şallı, taksiye binerek Emirgan’dan ayrıldı.

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Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu… - Sayfa 17

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ PAYLAŞIMI

Öte yandan zaman zaman eşiyle fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Ebru Şallı, 26 Eylül tarihindeki evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutlamıştı.

Şallı, yayınladığı düğün fotoğraflarının altına; ‘Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun’ notunu düşmüştü.

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