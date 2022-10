Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! İmdadına vatandaşlar koştu, affı ise olay oldu…

Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, “Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil” açıklamasını yapmıştı.