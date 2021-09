15 Yaşındayken Defalarca Tecavüz Ettiler

Kanadalı sanatçı Alanis Morissette, müzik kariyerinin başladığı 15 yaşında defalarca tecavüze uğradığını itiraf etti. Morisette, konuyla ilgili olarak “15 yaşında kim (ilişkiye) rıza gösterir ki? Onların hepsi sübyancı, bunlar hep meşru tecavüzdü.” dedi.

Toronto Film Festivali’nde gösterilen Jagged (Çentik) adlı belgeselde açıklamalarda bulunan 47 yaşındaki sanatçı, ergenlik döneminde defalarca tecavüze uğradığını ve bu durumu uzun süre kabullenmek istemediğini kaydetti.

Ergenlik döneminde tecavüze uğradığını bazı kişilere anlattığını; ancak bu kişilerin kendisini görmezden geldiğini ifade eden Morisette, konuyla ilgili herhangi bir isim ifşasında bulunmadı.

Üç çocuk annesi sanatçı yaptığı açıklamalarda, “Uzun yıllar boyunca tacavüz kurbanı olduğumu kabullenmem için terapi gördüm. Kendi kendime, buna rıza gösteriyordum diyordum. Ancak daha sonra, ‘Hey sadece 15 yaşındaydın. 15 yaşında (ilişkiye) rıza gösteremezsin.” Evet, şimdiyse şöyle düşünüyorum: Onların hepsi sübyancıydı ve bunların hepsi meşru tecavüzlerdi.” diye konuştu.

Yaşadığı tecavüz olaylarını başka kişilere söylediğini ifade eden Morisette, “Her seferinde beni duymazdan geldiler. Olaylara sağır kaldılar. Ayağa kalktım ve odadan dışarı çıktım.” dedi.

Kendisine, “tecavüze uğradığını neden 30 sene sonra söylüyorsun” diye soranlara seslenen Kanadalı sanatçı, “Defolun gidin! Kimse bunun için 30 sene beklemez. Eğer kimse sizi dinlemiyorsa, tehdit ediliyorsanız ya da aileniz tehdit ediliyorsa sesinizi duyuramazsınız.” ifadelerini kullandı.

Alanis Morissette, müzik kariyerine 15 yaşında yaptığı demo kayıtlarla ve video kliplerle başladı ve 1990 yılında MCA Canada ile 16 yaşında ilk stüdyo albümünü çıkardı. Morisette’nin 3’üncü albümü Jagged Little Pill, kariyerinde dönüm noktası oldu ve bu albüm dünya genelinde 33 milyon kopya satarak Morissette’ye büyük bir şöhret getirdi. Morisette kariyerinde toplamda 9 stüdyo albümüne imza attı.

Sanatçının 90’lı yıllardaki Ironic, Hands Clean, You Oughta Know, Head Over Feet, Hand in My Pocket gibi parçaları büyük ticari başarı elde etmiş, Morisette dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaşmışt