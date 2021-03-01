Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

menu1

15 Yaşındayken Defalarca Tecavüz Ettiler

detay1
15 Yaşındayken Defalarca Tecavüz Ettiler
0 views
15 Eylül 2021 - 17:44
detay2

Kanadalı ünlü şarkıcı Alanis Morissette, ergenlik döneminde defalarca tecavüze uğradığını ve bu olaylarda kurban olduğunu kabullenmesi için yıllarca terapi gördüğünü söyledi.

Kanadalı sanatçı Alanis Morissette, müzik kariyerinin başladığı 15 yaşında defalarca tecavüze uğradığını itiraf etti. Morisette, konuyla ilgili olarak “15 yaşında kim (ilişkiye) rıza gösterir ki? Onların hepsi sübyancı, bunlar hep meşru tecavüzdü.” dedi.

Toronto Film Festivali’nde gösterilen Jagged (Çentik) adlı belgeselde açıklamalarda bulunan 47 yaşındaki sanatçı, ergenlik döneminde defalarca tecavüze uğradığını ve bu durumu uzun süre kabullenmek istemediğini kaydetti.

Ergenlik döneminde tecavüze uğradığını bazı kişilere anlattığını; ancak bu kişilerin kendisini görmezden geldiğini ifade eden Morisette, konuyla ilgili herhangi bir isim ifşasında bulunmadı.

Üç çocuk annesi sanatçı yaptığı açıklamalarda, “Uzun yıllar boyunca tacavüz kurbanı olduğumu kabullenmem için terapi gördüm. Kendi kendime, buna rıza gösteriyordum diyordum. Ancak daha sonra, ‘Hey sadece 15 yaşındaydın. 15 yaşında (ilişkiye) rıza gösteremezsin.” Evet, şimdiyse şöyle düşünüyorum: Onların hepsi sübyancıydı ve bunların hepsi meşru tecavüzlerdi.” diye konuştu.

Yaşadığı tecavüz olaylarını başka kişilere söylediğini ifade eden Morisette, “Her seferinde beni duymazdan geldiler. Olaylara sağır kaldılar. Ayağa kalktım ve odadan dışarı çıktım.” dedi.

Kendisine, “tecavüze uğradığını neden 30 sene sonra söylüyorsun” diye soranlara seslenen Kanadalı sanatçı, “Defolun gidin! Kimse bunun için 30 sene beklemez. Eğer kimse sizi dinlemiyorsa, tehdit ediliyorsanız ya da aileniz tehdit ediliyorsa sesinizi duyuramazsınız.” ifadelerini kullandı.

Alanis Morissette, müzik kariyerine 15 yaşında yaptığı demo kayıtlarla ve video kliplerle başladı ve 1990 yılında MCA Canada ile 16 yaşında ilk stüdyo albümünü çıkardı. Morisette’nin 3’üncü albümü Jagged Little Pill, kariyerinde dönüm noktası oldu ve bu albüm dünya genelinde 33 milyon kopya satarak Morissette’ye büyük bir şöhret getirdi. Morisette kariyerinde toplamda 9 stüdyo albümüne imza attı.

Sanatçının 90’lı yıllardaki Ironic, Hands Clean, You Oughta Know, Head Over Feet, Hand in My Pocket gibi parçaları büyük ticari başarı elde etmiş, Morisette dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaşmışt

detay3
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davada Burak Yılmaz Engeli !Davada Burak Yılmaz Engeli !
Bu Paraları Alıyorlar, Devlete Ne Ödüyorlar ?Bu Paraları Alıyorlar, Devlete Ne Ödüyorlar ?
Bilim Kurulu Toplanıyor !Bilim Kurulu Toplanıyor !
Bne Seksi Bir Kadınım !Bne Seksi Bir Kadınım !
Grip Salgını Geliyor !Grip Salgını Geliyor !
kayıt2
GÜNLÜK HABER AKIŞI
15 Yaşındayken Defalarca Tecavüz Ettiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Yenge’den Olay Paylaşımlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Davada Burak Yılmaz Engeli !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyanet İşleri, Dev Bütçesiyle 7 Bakanlığı Solladı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mu Varyantı PCR’dan Kaçabiliyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müzik Listesindeki Siyasi Mesajlar Ne ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar Ateşi İçin Tarih Verildi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İnce’den Millet İttifakı’na Sıcak Temas
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu Kadar Parayı Nerden Kazanıyor ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayrıldığı Gün Ona Ne Söyledi ?
SON DAKİKA HABERLERİ
15 Yaşındayken Defalarca Tecavüz EttilerEylül 15, 2021-5:44 pm
Eski Yenge’den Olay PaylaşımlarEylül 15, 2021-5:36 pm
Davada Burak Yılmaz Engeli !Eylül 15, 2021-5:29 pm
Bu Paraları Alıyorlar, Devlete Ne Ödüyorlar ?Eylül 15, 2021-4:30 pm
Bilim Kurulu Toplanıyor !Eylül 15, 2021-4:05 pm
Bne Seksi Bir Kadınım !Eylül 15, 2021-3:58 pm
Grip Salgını Geliyor !Eylül 15, 2021-3:38 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !