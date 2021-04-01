Serkay Tütüncü’yle ilişkisi 2 hafta önce sona eren İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Oyuncu, Tütüncü ile ilgili soruları “Evet, ilişkimiz bitti ama neden bittiği hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek yanıtsız bıraktı.

Alişan, yoğun tempoda çalıştığını söyledi: “Bu ara setten sete koşturuyorum. Hem dizi hem de film için yoğun şekilde çalışıyorum.”

NE OLMUŞTU?

Rol aldıkları dizinin setinde tanışan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü kısa sürede aşk yaşamaya başladı..

Haklarında çıkan aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ikili, ilk kez Bodrum’da el ele kameralara yakalandı.

Yaz başında başlayan aşkları çokça konuşulan çiftin ilişkisi sona erdi. Ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bırakıp, tüm aşk dolu fotoğraflarını sildi.