Sabah Kavga Akşam Kavga

Televizyon ’da sabahları hep kavgalar var sanki hepsi Türkiye sorgulama sorumlusu sen kimin aldattı, eşin cezaevinde sen eşini aldattın kızın katılın bu gibi programların hemen hemen bütün
kanallarda çoğunlukta bazı kanallarda magazin masallarını herkesi yargılayan hatunlar senin
sevgilin bu sen çocuk yapamasın daha neler biliyorum neler diye programlar dolu
Ne kadar şiddet sever olduk.
Evde oturan Anneler çoğu çocukların okula götürdükten sonra televizyon karsında kadın
programları izleyenler çoğunlukta hepsi şiddet sanki kendilerini savcı zannedenler bile var ben
bulurum sen yapmışındır gibi programlar çok mu izleniyor
Magazin masaları
Bir iki kanalda magazin masalarında yer alan programlar reyting alıyor her halde biz ne kadar
dedikoduyu seven bir millet olmuşuz her dönemde magazincilerin eleştirenler şimdi magazin
masalarında dedikodu kim kiminle ne yapıyor diyerek tartışıyorlar
Dürüst olalım bir dönem kendileri için çıkan aşk dedikodulara çıldıranlar şimdi bakın kendilerini
birimleri eleştiriyorlar yanı magazin önemi ortada
Özel hayat saygı diyenlere bakınız
Beyaz TV da söylemesem olmaz programın da Deniz Akkaya Seren Serengil yorumcu olduğu
programının izliyorum seviyorum Deniz Rıza Zarraf’ın Hadise olan ilişkisinin anlatmasın ortaya
çıkması Seren korkusuz açıklamaları bunlar üç günde olsa Cezaevinde kalan ünlü isimler
kimseden korkmadan çattır çattır kim kiminle ne l yaptığının açıklıyorlar
Ben Magazinci olarak izlerken keyfi alıyorum Deniz Akkaya Seren tanırım eskiden özel hayat
kimseyi ilgilendirmez diyen ikili magazin var geçimsizliklerini anlatıyor.
TV yöneticileri magazin iyi bilenleri kimin kiminle neler yasadığının sanat dünyasının kirli
çamaşırlarını bilenleri fırsat vermedikleri ortada çünkü kendilerini bu pisliklerin içinde bunları bile
dürüst magazincilere fırsat vermezler
Neyse biz millet olarak ne zaman bu kadar kavgayı seven dedikoduları seven bir toplum olduk
Televizyonları sabahları açarken kavgalar Aksam ana haberler de cinayetler politik krizler yani.
Sabah böyle aksam böyle bunları her gün izleyen kadınlar psikolojisinin düşünün birde…