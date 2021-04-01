Sabah Kavga Akşam Kavga

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Televizyon ’da sabahları hep kavgalar var sanki hepsi Türkiye sorgulama sorumlusu sen kimin aldattı, eşin cezaevinde sen eşini aldattın kızın katılın bu gibi programların hemen hemen bütün

kanallarda çoğunlukta bazı kanallarda magazin masallarını herkesi yargılayan hatunlar senin

sevgilin bu sen çocuk yapamasın daha neler biliyorum neler diye programlar dolu

Ne kadar şiddet sever olduk.

Evde oturan Anneler çoğu çocukların okula götürdükten sonra televizyon karsında kadın

programları izleyenler çoğunlukta hepsi şiddet sanki kendilerini savcı zannedenler bile var ben

bulurum sen yapmışındır gibi programlar çok mu izleniyor

Magazin masaları

Bir iki kanalda magazin masalarında yer alan programlar reyting alıyor her halde biz ne kadar

dedikoduyu seven bir millet olmuşuz her dönemde magazincilerin eleştirenler şimdi magazin

masalarında dedikodu kim kiminle ne yapıyor diyerek tartışıyorlar

Dürüst olalım bir dönem kendileri için çıkan aşk dedikodulara çıldıranlar şimdi bakın kendilerini

birimleri eleştiriyorlar yanı magazin önemi ortada

Özel hayat saygı diyenlere bakınız

Beyaz TV da söylemesem olmaz programın da Deniz Akkaya Seren Serengil yorumcu olduğu

programının izliyorum seviyorum Deniz Rıza Zarraf’ın Hadise olan ilişkisinin anlatmasın ortaya

çıkması Seren korkusuz açıklamaları bunlar üç günde olsa Cezaevinde kalan ünlü isimler

kimseden korkmadan çattır çattır kim kiminle ne l yaptığının açıklıyorlar

Ben Magazinci olarak izlerken keyfi alıyorum Deniz Akkaya Seren tanırım eskiden özel hayat

kimseyi ilgilendirmez diyen ikili magazin var geçimsizliklerini anlatıyor.

TV yöneticileri magazin iyi bilenleri kimin kiminle neler yasadığının sanat dünyasının kirli

çamaşırlarını bilenleri fırsat vermedikleri ortada çünkü kendilerini bu pisliklerin içinde bunları bile

dürüst magazincilere fırsat vermezler

Neyse biz millet olarak ne zaman bu kadar kavgayı seven dedikoduları seven bir toplum olduk

Televizyonları sabahları açarken kavgalar Aksam ana haberler de cinayetler politik krizler yani.

Sabah böyle aksam böyle bunları her gün izleyen kadınlar psikolojisinin düşünün birde…