İzmir Aliağa’da Çöp Yangını: Alevler Ormana Sıçradı, Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi yakınlarında, sanayi bölgesinde biriken çöplerin izinsiz şekilde yakılması sonucu büyük bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alanda etkili oldu.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen söndürme çalışmalarında 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer görev aldı.

Yangına 11 Saatte Müdahale Edildi

Alevlerin ormanlık alana yayılmasıyla birlikte yangın 11 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma tarafından başlatılan soruşturmada bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın yanı sıra çevre halkı duman ve karbonmonoksit tehlikesi nedeniyle tedirginlik yaşadı. Yangının, sanayi bölgesinde biriken çöplerin bilinçsizce yakılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Çöp Sorunu Alarm Veriyor

Aliağa’da yaşanan bu olay, çöp yönetimi konusunda ciddi eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir genelinde zaman zaman gündeme gelen çöp toplama sorununun, çevre güvenliği ve halk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğu vurgulandı.

Yetkililerden Uyarı Geldi

Orman Genel Müdürlüğü ve İzmir Valiliği, yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çekerek vatandaşlara çöp ve atık yakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bölgede benzer olayların yaşanmaması için denetimlerin sıklaştırılacağı açıklandı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, çöplerin izinsiz yakılması sonucu çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. 11 saat süren müdahaleyle yangın kontrol altına alınırken, bir ev kullanılamaz hale geldi. Olay, İzmir’deki çöp sorununun çevresel tehdit boyutunu bir kez daha ortaya koydu.



#İzmirYangını, #AliağaYangın, #ÇöpYangını, #OrmanYangını, #İzmirÇöpSorunu, #YangınHaberleri, #AliağaHaberleri, #YangınaMüdahale, #OrmanGüvenliği, #İzmirGündem, #ÇevreKirliliği, #YangınKontrol, #SıcakHavaYangın, #TürkiyeYangın, #BozköyMahallesi