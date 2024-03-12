AK Partili yöneticiden ‘Erdoğan’ uyarısı! ‘Çok fazla bahsetmeyelim…’

AK Partili bir yöneticinin üyelerine gönderdiği mesajda, “Kapısını çaldığımız seçmenlere Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim” uyarısında bulunduğu ileri sürüldü.
Amasya Merzifon’da bir AK Partili yöneticinin üyelerine WhatsApp üzerinden attığı mesajda, “Kapısını çaldığımız seçmenlere Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim özellikle emekliler tepki veriyor” uyarısında bulunduğu ileri sürüldü.
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, “AK Parti Merzifon Seçim Koordinasyon Merkezi” başlıklı bir WhatsApp grubuna “Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Kapısını çaldığımız seçmenlerimize AK Parti Belediye Başkan adayımızı Fatih Sütçü başkanımızın, meclis üyelerinin ve de il genel meclis üyelerimizin selamını getirdik diyelim. Güzel kelime ve cümlelerle de süsleyelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim. Özellikle de emekliler tepki veriyor. Bunlara dikkat edelim. Bu gibi özel durumlarla karşılaşan arkadaşlar buradan bilgilendirme yapsınlar, hayırlı geceler diliyorum” mesajı atıldığını yazdı.
Erkin, “Bu mesaj bile yerel seçimin sadece yerel seçim olmadığını, AKP’nin ekonomik sıkıntı yaşayan kesimlerle ilgili çaresiz kaldığını gösteriyor” dedi.