Nazlı Kayı’nın pozları nefes kesti! Fit vücuduyla büyüledi..

Hacı Sabancı ile evlendikten sonra balayı fotoğraflarını paylaşan Kayı’ya beğeni yağdı.

Balayını Meksika’da geçiren ünlü çiftten Nazlı Kayı, nikahtan bir ay sonra 254 bin takipçisi bulunan Instagram hesabını “Zeynep Nazlı Sabancı” olarak değiştirmesi ise dikkat çekti.