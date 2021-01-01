Nazlı Kayı’nın pozları nefes kesti! Fit vücuduyla büyüledi..
Cemiyet hayatının tanınmış iş insanlarından Hacı Sabancı ile geçtiğimiz aylarda evlenen Nazlı Kayı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı pozları, akılları baştan aldı.
İş insanı Hacı Sabancı ile mutluluğa evet diyen Nazlı Kayı, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Kayı’nın paylaştığı pozları takipçilerinin dikkatinden kaçmıyor.
Hacı Sabancı ile evlendikten sonra balayı fotoğraflarını paylaşan Kayı’ya beğeni yağdı.
Balayını Meksika’da geçiren ünlü çiftten Nazlı Kayı, nikahtan bir ay sonra 254 bin takipçisi bulunan Instagram hesabını “Zeynep Nazlı Sabancı” olarak değiştirmesi ise dikkat çekti.
Öte yandan sosyetik güzelin nikah töreninde giydiği straplez tüy detaylı gelinliğin fiyatı çok konuşulmuştu.
Kayı’nın nikah töreninde giydiği Oscar de la Renta imzalı gelinliğin yaklaşık fiyatı 12.000 dolar yani 107.720 TL olduğu iddia edilmişti.