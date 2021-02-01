Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu dolar yorumuyla şaşırttı! “Sene bitmeden reşit olur”
YouTube’da Ertan Süzgün’le bahis programı sunan Hande Sarıoğlu, dolar paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Bir dönem Habertürk’te spor spikerliği yapan ancak kariyerine YouTube’da devam etme kararı alan Hande Sarıoğlu, cesur pozlarıyla sık sık magazin basınında kendisine yer buluyor. Sarıoğlu, bu defa dolar paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Doların yükselişini gören ünlü sunucu, Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştığı gönderiye, ”Dolar 16. Sene bitmeden reşit olur” notunu düştü.
Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal dansı nedeniyle Habertürk’teki kariyeri son bulan Sarıoğlu, şimdilerde dijitalde sevenleriyle buluşuyor.
YouTube’da maç tahminleri yapan Sarıoğlu, Ertan Süzgün ile mesir macunu yediği videoyla da olay olmuştu.
Sarıoğlu, mesir macunu yedikten sonra gecelik giyerek Ertan Süzgün’ü kovalamıştı.