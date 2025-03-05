BAKANLIK GÜVENSİZ OYUNCAKLARI AÇIKLADI!

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit eden güvensiz oyuncakları ifşa etti. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, bazı oyuncakların kimyasal ve mekanik tehlikeler içerdiği tespit edildi. Özellikle suda büyüyen oyuncaklar ve boncuk atan tabancalar, ciddi sağlık riskleri nedeniyle piyasadan toplatılıyor.

GÜVENSİZ OYUNCAKLARIN LİSTESİ YAYINLANDI

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan listede şu oyuncaklar yer aldı:

1️⃣ Suda Büyüyen Oyuncaklar:

✔ Animal Egg markasıyla bilinen bu oyuncaklar, suya atıldığında içinden çeşitli dinozor veya hayvan figürleri çıkıyor.

✔ Yapılan testlerde, 24 saat içinde tüm yönlerde %50’den fazla büyüme gösterdiği belirlendi.

✔ Çocuklar tarafından yutulması halinde, sindirim sisteminde genişlemeye devam ederek ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği tespit edildi.

2️⃣ Boncuk Atan Tabancalar:

✔ Yüksek fitalat oranı içerdiği ve mekanik testlerden geçemediği tespit edildi.

✔ Bu oyuncaklar, çocuklar için kimyasal risk, yaralanma ve boğulma tehlikesi yaratıyor.

SATIŞI YASAKLANDI, PİYASADAN TOPLATILIYOR

Ticaret Bakanlığı, bu oyuncakların piyasadan toplatılması ve satışının yasaklanması yönünde karar aldı. Ayrıca, ailelerin dikkatli olmaları ve çocuklarına aldıkları oyuncakların güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Ebeveynler, Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden güncellenen listeleri takip ederek, çocukları için güvenli oyuncakları tercih edebilirler.

Çocuk sağlığı açısından büyük tehlike arz eden bu oyuncakların hala satıldığına dair bir durum tespit edilirse, vatandaşların ilgili kurumlara bildirimde bulunmaları önemle tavsiye ediliyor.

kaynak: https://www.medyaradar.net