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NATO ülkeleri 1000 adet Patriot füzesi satın alacak

NATO ülkeleri 1000 adet Patriot füzesi satın alacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ocak 2024 - 10:02
NATO’nun savunmasını güçlendirmek için 1000 adet Patriot hava savunma silahı satın almayı planladığı bildirildi.Alman basınının NATO tedarik ajansı NSPA’ya dayandırdığı bir haberlerde, 5,5 milyar dolar değerindeki füzelerin üye ülkeler tarafından ortaklaşa satın alınacağı belirtidi.

Sistemleri alacak ülkeler içinde Almanya, Hollanda, Romanya ve İspanya’nın olduğu ifade edildi.

Satın alınacak Patriot füzelerinin NATO ülkelerinin Ukrayna’ya kendi stoklarından daha fazla füze teslim etmelerini sağlayacak bunun da Ukrayna’nın topraklarını Rus saldırılarına karşı daha iyi savunmasını sağlayacağı belirtildi

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