İSRAİL’DEN SERT AÇIKLAMA: “TAHRAN’IN TAMAMI TAHLİYE EDİLMELİ”

İsrail: Tahran’ın Tamamı Tahliye Edilmeli

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın başkenti Tahran’ın tamamen tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Katz, orduya Tahran’daki rejim sembollerine yönelik saldırıları yoğunlaştırma talimatı verdi. Ayrıca, İran halkını baskılayan Besic gibi mekanizmalara ve rejimin kuvvet üssünü oluşturan Devrim Muhafızları’na saldırılması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, İsrail’in İran’a yönelik stratejisini ve Tahran’daki sivil nüfusun güvenliğini nasıl değerlendirdiğini gösteriyor.

İsrail’in Hedefleri ve Saldırı Stratejisi

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler ve ordu komuta kademelerini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Sivil kayıpların ise 224 olduğu bildirildi. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 25 kişi hayatını kaybetti, 500’den fazla kişi yaralandı.

Uluslararası Tepkiler ve İnsan Hakları Endişeleri

İsrail’in saldırıları, uluslararası toplumdan çeşitli tepkiler aldı. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü, her iki tarafı da sivillere yönelik saldırılardan kaçınmaya ve uluslararası insancıl hukuka uymaya çağırdı. Ancak, İsrail’in Tahran’ın tahliyesi yönündeki çağrıları, bölgedeki gerilimi daha da artırabilir ve sivil halkın güvenliğini tehlikeye atabilir.