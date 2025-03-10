NAGEHAN ALÇI: “MHP, DEVLET BAHÇELİ SÜRPRİZLERE DEVAM EDECEK DİYOR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık sorunları nedeniyle bir süredir aktif siyasetten uzak durduğu bilinirken, kulislerde Bahçeli’nin gizli diplomasi trafiği sürüyor. Gazeteci Nagehan Alçı, tv100 ekranlarında katıldığı programda, MHP kaynaklarıyla yaptığı görüşmelerden aldığı çarpıcı bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

“DEVLET BAHÇELİ SÜRPRİZLERE DEVAM EDECEK”

Alçı, Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık programında, Devlet Bahçeli’nin sürece hâlâ yön verdiğini ve yeni hamleler hazırlığında olduğunu vurguladı. MHP kaynaklarından aldığı bilgileri şöyle aktardı:

“Ben çok iyimserim çünkü Devlet Bey müthiş bir irade gösteriyor. MHP kaynakları ‘Devlet Bey sürprizlere devam edecek’ diyor. Artık şaşırmaya alıştık, Bahçeli çıtayı hep yükseltiyor.“

SEZGİN TANRIKULU DETAYI: “ÇOK ÖNEMLİ BİR TEMAS”

Alçı, Bahçeli’nin CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nu aramasını da önemli bir gelişme olarak nitelendirerek şu sözleri kullandı:

“Sezgin Tanrıkulu yıllarca Diyarbakır’da avukatlık yapmış, Kürt meselesinin tam merkezinde olmuş bir isim. Bahçeli’nin Tanrıkulu’nu araması çok anlamlı. CHP’nin içinden böyle bir isme ulaşılması, yeni sürecin kapsayıcı olacağının sinyalidir.“

“SÜREÇTE YENİ GÖRÜŞMELER KAPIDA”

Nagehan Alçı, DEM Parti, CHP ve AK Parti arasında yeni görüşmelerin olacağını da vurguladı:

“İkinci tur görüşmeler başlıyor. DEM Parti hem CHP hem AK Parti ile görüşecek. Bu temaslar kritik. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın Suriye ziyareti planı da masada.“

“YPG ÜZERİNDEN SÜRECİ SABOTE EDENLER VAR”

Alçı, süreci sabote etmeye çalışan çevrelere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bardağın boş tarafından bakıp PYD-YPG meselesini öne çıkaranlar var. Ama ben buna katılmıyorum. Sırrı Süreyya Önder’in Öcalan’ın çağrısının YPG’yi de kapsadığına dair sözleri bence sürecin yönünü gösteriyor.“

BAHÇELİ’DEN YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

Sağlık nedeniyle evinde istirahat eden Bahçeli’nin, süreci telefon diplomasisiyle yönettiği belirtildi. Özellikle Abdullah Öcalan’ın örgüte silah bırakma ve lağvetme çağrısından sonra Bahçeli’nin bizzat telefonla görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Bahçeli’nin görüştüğü isimler:

Tuncer Bakırhan (DEM Parti Eş Genel Başkanı)

Pervin Buldan (DEM Parti eski Eş Genel Başkanı)

Sırrı Süreyya Önder (DEM Parti Grup Başkanvekili)

Ahmet Türk (Kürt siyasetçi)

Selahattin Demirtaş (Eski HDP Eş Genel Başkanı)

Yılmaz Erdoğan (Sanatçı)

Oktay Kaynarca (Oyuncu)

Sezgin Tanrıkulu (CHP Milletvekili)

SONUÇ: “MHP VE BAHÇELİ SİYASETİN MERKEZİNDE”

Her ne kadar sağlık durumu nedeniyle Bahçeli uzun süredir kamuoyunda görünmese de, siyasetin tam merkezinde olduğu ve aktif bir rol oynadığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Nagehan Alçı’nın “Devlet Bey sürprizlere devam edecek” açıklaması, önümüzdeki süreçte yeni ve beklenmedik adımların da gelebileceğinin sinyalini veriyor.

Kaynak: www.ensonhaber.com