BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI UÇTU! YÜZDE 40’A VARAN ZAM GELDİ

Ramazan Bayramı‘na sayılı günler kala otobüs bilet fiyatlarına büyük zam geldi. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın memleketine ya da tatil beldelerine gitmek için hazırlık yaptığı bu dönemde, otobüs bileti fiyatları yüzde 40’a kadar yükseldi.

BAYRAM ÖNCESİ FIRSATÇILAR DEVREDE

Ramazan Bayramı nedeniyle kara yolu ulaşımında artan yoğunluk, otobüs firmalarının gün gün fiyat artırmasına neden oldu. Bayramda memleketlerine gitmek isteyenler bilet bulma telaşına düşerken, fiyatlar adeta uçuşa geçti.

İSTANBUL-ANKARA SEFERİ 850 LİRAYA ÇIKTI

Türkiye’nin en yoğun güzergâhlarından biri olan İstanbul-Ankara hattında fiyatlar 600 TL’den 850 TL’ye yükseldi. Özellikle bayram arefesinde bilet bulmanın neredeyse imkânsız hale geleceği belirtiliyor.

ZAMLAR YÜZDE 40’A KADAR DAYANDI

İllere ve firmalara göre değişkenlik gösteren bilet fiyatlarına ortalama yüzde 20 ila 40 arasında zam yapıldığı bildiriliyor.

OTOBÜSÇÜLER: “MALİYETLERDEN DOLAYI ZAM KAÇINILMAZ”

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Yardımcısı Musa Çatkır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldığımız rayiç fiyatları dışında zam yapmıyoruz. İşlerin zayıf olduğu dönemde fiyatları yüzde 30-40 geri çekiyoruz. Doluluk oranına ulaştığımızda ise öz fiyatlarımıza dönüyoruz.“

Ancak yolcular, artan bilet fiyatlarının uçak biletleriyle yarıştığını belirterek duruma tepki gösteriyor.

5 GÜNDE 2 ZAM HAZIRLIĞI

Bazı firmaların, bayram öncesi 5 gün içinde iki kez zam yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Örnek bilet fiyatları:

İstanbul-Trabzon : 17 Mart : 1.289 TL 18 Mart : 1.500 TL 21 Mart : 1.780 TL

İstanbul-Ankara : Normal gün: 600 TL Arefe günü: 850 TL



OTOBÜS BİLETİ Mİ, UÇAK BİLETİ Mİ?

Bazı güzergâhlarda otobüs biletleri, uçak bilet fiyatlarını geçti. Artan fiyatlar nedeniyle birçok vatandaş, “Uçakla gitmek daha mantıklı” demeye başladı.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Vatandaşlar, “Ailemizi görmeye gitmek lüks oldu”, “Otobüsle gitmek uçaktan pahalıya geldi“, “Bayramda memlekete nasıl gideceğiz?” gibi tepkilerle sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ulaşım sektörü uzmanları, yoğun dönemde bilet almak isteyenlere erken rezervasyon yapmalarını, fiyat karşılaştırması ile en uygun seçeneği tercih etmelerini öneriyor.

Kaynak: www.ensonhaber.com