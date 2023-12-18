Rektör ve ailesi otelde oda bulamadı, şikayetini İstanbul Üniversitesi’nin resmi sayfasından yaptı

İstanbul Üniversitesi Rektörü Zülfikar, Konya’da ailesiyle birlikte saatlerce bekletildikleri oteli üniversitenin web sitesinden yaptırdığı resmi duyuruyla şikayet etti.
İstanbul Üniversitesi’nin resmi hesabından yapılan açıklama görenleri şaşkına çevirdi.
İstanbul Üniversitesi rektörü Osman Bülent Zülfikar ve ailesi, Konya tatili için gittikleri otelde oda bulamadıklarını, saatlerce bekletildiklerini ve kuru bir özürle geçiştirildiklerini üniversitenin resmi sitesinde paylaştı.
Kurumsal iletişim koordinatörlüğü imzasıyla yapılan duyuruda, “Hiç de hoş olmayan büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur. Rektörümüz ve ailesi akşam 17.00’ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz” denildi.
Resmi sayfadan yapılan yapılan bu açıklama gelen tepkilerin üzerinden kaldırıldı.
“’Geleneksel Dedeman Misafirperverliği’ sloganı ve ilkesi ile hizmet veren Dedeman Otel zincirinin Konya Otelinde maalesef 17.12.2023 tarihinde hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur…
Önceden oda rezervasyonu yapıldığı ve konaklamayla beraber varış ile ilgili tüm detayları bildirildiği halde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17:00’ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Ancak akşam saatlerinde ‘geçici oda’ verilebilmiştir.
Bu durumu Konya’nın en yoğun günü açıklaması ile geçiştirmek ise kabul edilemez bir açıklamadır… Profesyonelce hizmet veren marka otellerin başarısı ve misafir ağırlama farkları zaten bu tür yoğun ve dolu zamanlardaki planlama ve maharetleri ile belli olur…
Dedeman Konya Otelinin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz…”