Erkek kılığına giren firari kadın yakayı ele verdi!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT’a bağlı ekipler haklarında arama kararı olan kişilerin yakalanmaları için çalışma yürüttü.

Ekipler, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 632 bin 542 lira para cezası bulunan 32 yaşındaki H.Y’nin Aydın’da olduğunu belirledi.

Firari hükümlünün bulunduğu evin çevresinde devriye görevi yürüten ekipler, H.Y’nin, erkek kılığına girdiğini tespit etti.

Yakalanan firari erkek kılığındaki kadın, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.