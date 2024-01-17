Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

CHP’li Gürer Meclis’te açıkladı: AKP’nin hayvancılık politikası iflas etti

CHP’li Gürer Meclis’te açıkladı: AKP’nin hayvancılık politikası iflas etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
17 Ocak 2024 - 17:17
AKP’nin tarım ve hayvancılık politikalarına değinen CHP’li Gürer, “AKP’nin hayvancılık politikası iflas etmiştir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunları mecliste yaptığı toplantıda dile getirdi.

Raftaki fiyat artışlarının vatandaşın ete, süte ve bu ürünlerden mamul ürünlere ulaşımının zorlaştırdığına dikkat çeken Gürer, “1 litre süte karşılık 1,5 kg yem alınamıyorsa üretici ürettiği sütten zarar etmektedir. Çiğ süt üreticisi maliyet artışları nedeniyle sorun yaşarken sanayici de işlenmiş sütü litre fiyatının farklı marketlerde tüketiciye 36 biraya satmaktadır. Üreticiden çıkan ürün yüzde 100’ün üzerinde zamlı fiyatla tüketiciye ulaşmaktadır. Bunun yanında peynir başta olmak üzere üretilen süt ve sütten mamul ürün fiyatları da artmaya devam etmektedir” dedi.

Gürer ayrıca, “Plansızlık, öngörüsüzlük, ithale dayalı aracılık sisteminden vazgeçilmemesi, sürekli değişen politikalar, yetersiz destekler, istikrarsız kararlar, serbest piyasanın kontrolüne bırakılan politikalar ve de küresel iklim değişikliği ile ortaya çıkan sorunlar ile tarım çok yönlü risk altındadır” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılmaz Özdil Seçil Erzan olayında kimin suçlu olduğunu açıkladı. Hakim bile işin içinden çıkamıyor iş çözüldüYılmaz Özdil Seçil Erzan olayında kimin suçlu olduğunu açıkladı. Hakim bile işin içinden çıkamıyor iş çözüldü
HSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte hakim ve savcı atamaları…HSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte hakim ve savcı atamaları…
Sağlık Bakanı Koca’dan İstanbul için kritik ‘grip’ açıklaması! ‘Yoğun bakım doluluk oranları arttı…’Sağlık Bakanı Koca’dan İstanbul için kritik ‘grip’ açıklaması! ‘Yoğun bakım doluluk oranları arttı…’
Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen özellikleri şok etti! Duyan kulaklarına inanamadıOsmanlı Padişahlarının bilinmeyen özellikleri şok etti! Duyan kulaklarına inanamadı
Bülent Ersoy’dan şoke eden Zeki Müren itirafı… 38 hap detayı “İntihar etti o…”Bülent Ersoy’dan şoke eden Zeki Müren itirafı… 38 hap detayı “İntihar etti o…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayhan Bora Kaplan iddianamesi kabul edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahkemeden Martı kararı: Korsan taşımacılık cezası iptal oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’un 17 ilçesinde elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mauro Icardi’nin dönüş tarihi belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Murat Kurum, Hasan Arat’ın soyadını karıştırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yüzde yüz ölümcül korona geliştirdiler. Direkt beyne saldırıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Özdil Seçil Erzan olayında kimin suçlu olduğunu açıkladı. Hakim bile işin içinden çıkamıyor iş çözüldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’li Gürer Meclis’te açıkladı: AKP’nin hayvancılık politikası iflas etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alper Gezeravcı uzaya ne zaman gidiyor? Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu ne zaman?
SON DAKİKA HABERLERİ
Emekliye ek zam sonrası dul ve yetim maaşı zammı netleşti!Ocak 17, 2024-4:43 pm
İYİ Parti’nin Antalya ve Kırklareli adayları açıklandıOcak 17, 2024-11:19 am
Mersin’de 430 polisle şafak baskını: 54 torbacı yakalandıOcak 17, 2024-10:38 am
HSK kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de!Ocak 17, 2024-10:36 am
Serbest piyasada döviz fiyatları: İşte güncel dolar ve euroOcak 17, 2024-10:35 am
Osmaniye’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiOcak 17, 2024-10:30 am
Gaz merkezi ile ilgili yeni gelişme!Ocak 17, 2024-10:28 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !