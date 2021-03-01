Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

menu1

Erdoğan’dan ABD’ye Afganistan Çağrısı

detay1
Erdoğan’dan ABD’ye Afganistan Çağrısı
2 views
22 Eylül 2021 - 17:42
detay2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, “ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek.” dedi.

Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York’ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi. Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye’nin “mülteci ambarı” olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD’nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, “ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek.” değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN GÖBEKLİTEPE DİKİLİTAŞININ REPLİKASINA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe’deki dikilitaşın replikasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu: ABDnin önce bu soruların cevabını vermesi gerek

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa’da yer alan ve ‘tarihin sıfır noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki BM binasının bahçesinde sergilenmeye başlandı. Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında dikilitaş replikasını ziyaretinde çekilen fotoğrafa da yer verdi.
detay3
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOGG CEO’su Karakaş’tan Çip Krizi AçıklamasıTOGG CEO’su Karakaş’tan Çip Krizi Açıklaması
Uzmanlardan Öğretmenlere Uyarı !Uzmanlardan Öğretmenlere Uyarı !
Simeone, Fenerbahçeli Yıldıza Kancayı Taktı !Simeone, Fenerbahçeli Yıldıza Kancayı Taktı !
Reynmen’in Sahne Kıyafeti Dalga Konusu OlduReynmen’in Sahne Kıyafeti Dalga Konusu Oldu
Varyantlardan Daha Korkutucu ! Oto- Antikorlar !Varyantlardan Daha Korkutucu ! Oto- Antikorlar !
kayıt2
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan Türkiye’yi Şikayete Koştu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan ABD’ye Afganistan Çağrısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TOGG CEO’su Karakaş’tan Çip Krizi Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uzmanlardan Öğretmenlere Uyarı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Simeone, Fenerbahçeli Yıldıza Kancayı Taktı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Reynmen’in Sahne Kıyafeti Dalga Konusu Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Varyantlardan Daha Korkutucu ! Oto- Antikorlar !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yaza Veda Paylaşımı Çok Beğenildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emir Sarıgül Buket Aydın’ı Darp mı Etti ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kırım Açıklamalarına Rusya’dan Sert Yanıt
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan’dan ABD’ye Afganistan ÇağrısıEylül 22, 2021-5:42 pm
Uzmanlardan Öğretmenlere Uyarı !Eylül 22, 2021-5:20 pm
Reynmen’in Sahne Kıyafeti Dalga Konusu OlduEylül 22, 2021-5:06 pm
Varyantlardan Daha Korkutucu ! Oto- Antikorlar !Eylül 22, 2021-4:56 pm
Yaza Veda Paylaşımı Çok BeğenildiEylül 22, 2021-4:52 pm
Emir Sarıgül Buket Aydın’ı Darp mı Etti ?Eylül 22, 2021-4:32 pm
Sevgilisinin Kucağında Yakalandı !Eylül 22, 2021-3:02 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !