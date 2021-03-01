Erdoğan’dan ABD’ye Afganistan Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, “ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek.” dedi.
Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York’ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi. Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye’nin “mülteci ambarı” olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD’nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez.” dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN GÖBEKLİTEPE DİKİLİTAŞININ REPLİKASINA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe’deki dikilitaşın replikasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa’da yer alan ve ‘tarihin sıfır noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki BM binasının bahçesinde sergilenmeye başlandı. Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.