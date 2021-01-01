HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Erkan Petekkaya’yı Öfkelendiren Soru!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Erkan Petekkaya’yı Öfkelendiren Soru!
15 views
17 Temmuz 2021 - 12:44
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz üzerinden eleştirdiği Acun Ilıcalı’nın adını duyunca adeta çileden çıktı.

Erkan Petekkaya’yı Öfkelendiren Acun Ilıcalı Sorusu! O Mikrofonu Alır…

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ‘Şafak Vakti’ filminin galasında kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz üzerinden eleştirdiği Acun Ilıcalı’nın adını duyunca adeta çileden çıktı.

Muhabirin ‘Acun Beyi eleştirmiştiniz. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?’ sorusu üzerine öfke patlaması yaşayan oyuncu, “O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun? Yapma ayıptır. Burada olacak iş mi?” sözleriyle tepki çekti.

İşte o anlar…

NE OLMUŞTU?

Mayıs ayında TV8 ekranında yayınlanan müzik ödül töreninde ‘En İyi Çıkış’ ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz’a verildi. O dönem Kırmızı Oda’da oynayan Erkan Petekkaya ise cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kerimcan’a ödül verilmesine ateş püskürmüş ve “Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh” ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe’de Hedef Alexander SörlothFenerbahçe’de Hedef Alexander Sörloth
Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Mevkidaşı ile GörüştüMevlüt Çavuşoğlu Suudi Mevkidaşı ile Görüştü
Buket Reklam Malzemesi OlduBuket Reklam Malzemesi Oldu
Xiaomi, Akıllı Telefon Üretiminde Apple’ı Geride BıraktıXiaomi, Akıllı Telefon Üretiminde Apple’ı Geride Bıraktı
Cengiz Holding’ten Melih Bulu Açıklaması!Cengiz Holding’ten Melih Bulu Açıklaması!
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şirinler Operasyonunda Sedat Peker Detayı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de Hedef Alexander Sörloth
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Mevkidaşı ile Görüştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Buket Reklam Malzemesi Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Xiaomi, Akıllı Telefon Üretiminde Apple’ı Geride Bıraktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cengiz Holding’ten Melih Bulu Açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erkan Petekkaya’yı Öfkelendiren Soru!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Suskunluğunu Bozdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Denizde Dans Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Murat Boz Açıklama Yaptı
SON DAKİKA HABERLERİ
Şirinler Operasyonunda Sedat Peker DetayıTemmuz 17, 2021-3:16 pm
Fenerbahçe’de Hedef Alexander SörlothTemmuz 17, 2021-3:06 pm
Buket Reklam Malzemesi OlduTemmuz 17, 2021-1:12 pm
Xiaomi, Akıllı Telefon Üretiminde Apple’ı Geride BıraktıTemmuz 17, 2021-12:50 pm
Cengiz Holding’ten Melih Bulu Açıklaması!Temmuz 17, 2021-12:48 pm
Erkan Petekkaya’yı Öfkelendiren Soru!Temmuz 17, 2021-12:44 pm
Denizde Dans EttiTemmuz 17, 2021-10:50 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.