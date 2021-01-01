Erkan Petekkaya’yı Öfkelendiren Soru!

Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz üzerinden eleştirdiği Acun Ilıcalı’nın adını duyunca adeta çileden çıktı.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ‘Şafak Vakti’ filminin galasında kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz üzerinden eleştirdiği Acun Ilıcalı’nın adını duyunca adeta çileden çıktı.

Muhabirin ‘Acun Beyi eleştirmiştiniz. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?’ sorusu üzerine öfke patlaması yaşayan oyuncu, “O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun? Yapma ayıptır. Burada olacak iş mi?” sözleriyle tepki çekti.

İşte o anlar…

NE OLMUŞTU?

Mayıs ayında TV8 ekranında yayınlanan müzik ödül töreninde ‘En İyi Çıkış’ ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz’a verildi. O dönem Kırmızı Oda’da oynayan Erkan Petekkaya ise cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kerimcan’a ödül verilmesine ateş püskürmüş ve “Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh” ifadelerini kullanmıştı.