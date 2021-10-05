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Mustafa Sarıgül’den Muhtarlara Flaş Vaat

Mustafa Sarıgül’den Muhtarlara Flaş Vaat
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11 Ekim 2021 - 15:34

“Ofsaytı kaldıracağız” vaadi ile gündem olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül muhtaralara da, “Belediye başkanı gibi maaş alacaksınız” vaadinde bulundu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Ofsaytı kaldıracağız” vaadinden sonra bir de muhtarlar için vaatte bulundu.

Sarıgül, “Muhtarlar belediye meclisi üyesi olacak. Ödenek değil, belediye başkanları gibi maaş alacak” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Mustafa Sarıgül, Balıkesir’de muhtarlarla bir araya geldi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Sarıgül, muhtarların önemine vurgu yaptı. Sarıgül, iktidara geldiklerine muhtarlara belediye başkanı gibi maaş vereceklerini söyledi.

“BELEDİYE BAŞKANI GİBİ MAAŞ ALACAKLAR”

“Demokrasinin ilk ve en önemli basamağı muhtardır” diyen Sarıgül, belediye başkanlığı yaptığı dönemde belediyeyi muhtarlarla birlikte yönettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Şimdi ülkeyi yönetmeye adayım. Türkiye Değişim Partisi iktidarında; muhtarlık bir kamu kurumu olacak ve her muhtarın bir binası olacak. Yardımcı büro personeli olacak. Muhtarlığın ayrı bir bütçesi olacak. Sosyal yardımlar muhtar eliyle yapılacak. Muhtarlar belediye meclisi üyesi olacak. Ödenek değil, belediye başkanları gibi maaş alacak” dedi.

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