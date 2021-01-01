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İstanbul’da 102 Bin Konut Dönüşüyor

İstanbul’da 102 Bin Konut Dönüşüyor
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11 Ekim 2021 - 15:27
Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında İstanbul’da 2023’e kadar 102 bin konutun tamamlanması hedefleniyor. Bugüne kadar ülke genelinde tamamlanan dönüşüm ve sosyal konut sayısı ise 2,5 milyonu buldu.

ülke genelinde 6,7 milyon riskli yapının güvenli hâle gelmesi için, kentsel dönüşüm seferberliği hızla devam ediyor. Dönüşümün önemli adreslerinden İstanbul’da 1,5 milyon riskli yapıdan 300 bininin acil dönüşmesi gerektiğini belirten Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse “İstanbul’da 2023’e kadar 102 bin 289 bağımsız birimin tamamlanmasını hedefliyoruz. Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Pendik, Ataşehir, Sultanbeyli, Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Beyoğlu, Güngören, Zeytinburnu, Eyüp’de çalışmalar pandemiye rağmen aralıksız sürüyor” şeklinde konuştu.

TAMAMLANAN KONUT SAYISI 2,5 MİLYONU BULDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca şu anda 81 ilde 300 bin konutun dönüşümü gerçekleştiriliyor.

Bu projelerin yatırım değeri 90 milyar lira. Bugüne kadar tamamlanan dönüşüm ve sosyal konut sayısı 2,5 milyonu buldu. Dönüşümde; riskli yapıysa 18 ay, riskli alandaysa 48 ay kira yardımı veriliyor. Dönüşüm kredisine 0.40 puana kadar destek sağlanıyor. Evini güçlendireceklere verilen kredide üst sınır 80 bin lira, dönüştüreceklerde ise 200 bin lira. Vatandaş kendi dönüştürürse, yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödüyor.

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