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Usta oyuncu Murat Soydan’a veda… Nuri Alço isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız!

Usta oyuncu Murat Soydan’a veda… Nuri Alço isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Haziran 2024 - 8:46

11 Haziran Salı günü hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi Murat Soydan bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir hasta olan ve tedavi gören sanatçının ölüm haberini kızı Mevheş Soydan sosyal medya hesabından “Canım babamı kaybettik Başımız sağ olsun” notuyla duyurdu.

 

Usta oyuncu Murat Soydana veda... Nuri Alço isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız

 

50 yıllık sanat hayatına 200’den fazla film sığdıran usta oyuncu bugün Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Cami’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, Nuri Alço, Cihat Tamer ve Birol Güven katıldı.

 

Usta oyuncu Murat Soydana veda... Nuri Alço isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız

 

‘GENÇ NESİL HEP BÖYLE HAYIRSIZ’

Murat Soydan’ın eski dostu Nuri Alço ‘Bütün Yeşilçam’ın burada olması lazımdı. Murat’ın babasının da burada cenaze namazı kılınmıştı. Kendi isteği de burasıydı. Belki Ataköy uzak diye gelmemişlerdir ama belli noktalardan arabalar kalkıyordu. Herkesin gelmesi lazımdı. Genç nesil hep böyle hayırsız zaten. Tatildelerdir onlar şimdi.” diyerek sitem etti.

Usta oyuncu Cihat Tamer ise cenazeye gelmeyenler hakkında “Biz çok hayırsız ve ahlaksız bir millet olduk.” dedi.

 

Usta oyuncu Murat Soydana veda... Nuri Alço isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız

 

SİNEMAYA ‘KOLSUZ KAHRAMAN’ İLE ADIM ATTI

Murat Soydan, 2 Ekim 1940’ta Kırklareli’in Lüleburgaz ilçesinde doğdu. Gerçek adı Rüçhan Tercan olan oyuncu ilk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de okudu.

Üniversite için İstanbul’a gelen Soydan, İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Aynı zamanda üniversite tahsili sırasında Tekel’de memurluk yaptı.

Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1966 yılında Perde mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

Sinema hayatına 1966 yılında Nejat Saydam’ın çektiği “Kolsuz Kahraman” adlı filmle başladı. Filmin kadrosunda Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı da vardı. 1970’li yılların jön oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit’le başrolü paylaştı.

 

Usta oyuncu Murat Soydana veda... Nuri Alço isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız

 

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

221 filmde oynayan Murat Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “Zulüm” filmindeki rolü ile ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Murat Soydan’ın ilk evliliğinden bir çocuğu var. İkinci evliliğini Uğur Gül Hanım ile yaptı. Bu evliliğinden de Ali ve Mehveş adlarında iki çocuğu oldu.

 

Usta oyuncu Murat Soydana veda... Nuri Alço isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız

 

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Murat Soydan birçok dizide rol alarak televizyon izleyicisiyle de buluştu. 2016 yılında son olarak “Girdap” dizisinde rol alan usta oyuncu daha önce de “O Hayat Benim”, “İstanbul Hatırası”, “Sinekli Bakkal”, “Acı Hayat”, “Dudaktan Kalbe”, “Güz Gülleri” gibi sevilen yapımlarla hayranlarının karşısına çıktı.

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