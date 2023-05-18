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Mustafa Sarıgül’den gündem yaratacak Sinan Oğan yorumu! ‘Dostluğumuz var’ diyerek duyurdu…

Mustafa Sarıgül’den gündem yaratacak Sinan Oğan yorumu! ‘Dostluğumuz var’ diyerek duyurdu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Mayıs 2023 - 11:35
28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Sinan Oğan’ın vereceği karar kritik öneme sahip olmaya devam ederken dikkat çeken bir yorum da CHP listelerinden Erzincan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül’den geldi. Sarıgül, ‘Sinan Oğan ile bir dostluğumuz var’ diyerek “Kılıçdaroğlu’nu destekleme konusunda da eğiliminin yüksek olduğunu görüyorum” şeklinde konuştu.

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