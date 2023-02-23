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Bakan Akar acı haberi duyurdu: ‘100 silah arkadaşımızı kaybettik’

Bakan Akar acı haberi duyurdu: ‘100 silah arkadaşımızı kaybettik’
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23 Şubat 2023 - 15:46
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik. 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı, yoğun çalışmalar var” açıklamasını yaptı.

Hatay‘da incelemelerini sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber’e konuştu. Akar şunları ifade etti:

“100 SİLAH VE MESAİ ARKADAŞIMI KAYBETTİK”
“Bizim şu ana kadar 100 silah ve mesai arkadaşımı kaybettik. Ayrıca iki arkadaşımıza daha ulaşılamadı. Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara müdahale yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla yaralımız vardı taburcu edildiler.

Biraz önce televizyonlarda yayınlandı. Örneğin Malatya’da Mehmetçiğin enkazlara koştuğu, vatandaşların yanında olduğunu görüyoruz. Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedeler ile beraber. 57 tim deprem süratle deprem bölgesine gönderildi.

Arama kurtarma dışında Mehmetçik bölgeye 4 milyon 400 bin kumaya sevk etti. 108 mutfakla 48 fırını kurduk. Sıcak yemek olarak 160 bin yemeği günlük olarak çıkardık. 380 bin günlük ekmek üretiyoruz. Şu ana 1 milyon 400 bin sıcak yemek ürettik.”

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