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Hülya Avşar sosyal medyayı bir kez daha salladı

Hülya Avşar sosyal medyayı bir kez daha salladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Mart 2024 - 13:35

Sosyal medya hesabından tenis oynadığı anları yayınlayan Hülya Avşar paylaşımına, “Göstermelik antreman” notunu düştü.

Hülya Avşar’ın tenise olan merakını bilmeyen yoktur.

Tenis turnuvalarına katılan ve adına da turnuva düzenleyen Avşar, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı.

Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvaları yaklaşırken eline raketini alan Avşar Kızı, çalışmalara başladı.

Sosyal medyadan antreman anlarını yayınladı

Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvaları için hazırlıklarına başlayan güzel isim, o anları hayranlarıyla paylaştı.

Eline raketini alan Hülya Avşar, kortun başına geçti ve yavaş tempoyla bir antreman yaptı.

Avşar Kızı o anlara, “Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvaları yaklaşırken göstermelik antrenmanım” dedi.

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