Mustafa Sandal’ın Sex Kokan Doğum Günü Partisi

Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde düzenlediği partide By Kadir Mıhçı’nın melekleri ile özel bir gece yaşadı.

Mustafa Sandal’ın geçtiğimiz yıl seks kokan doğum günü videolarını haber konseyi ele geçirdi.

Eski eşi Emine Jahovic ile ayrıldıktan sonra nafaka davası ile uğraşan Mustafa Sandal geçtiğimiz yıl gecikmeli olarak arkadaşların hazırladığı sürpriz bir doğum günü gecesinde sok olmuş. Doğum günün bir villa da yakın dostları kutlayan sandal seksi dansçı kızların pasta getirerek sandal sürpriz yapmışlar gecenin ilerleyen saatlerinde kadar eğlence devam ederken komşuları polise şikayette bile bulunmuş.

11 ocak 1970 doğumlu olan sanatçı geçtiğimiz yıl corona virüs nedeni ile gecikmeli olarak doğum gününü kutlamış.

İstanbul sosyetesin yapmış olduğu organizasyonlar ile bütün dikkatleri üstüne çeken By Kadir Mıhçı

Mustafa sandal için düzenlediği partide bir çok ünlü isimleri katıldığı konuşuluyor.

BÜYÜK PARTİ YAKINDA

Covid-19 salgını döneminde İstanbul’da yapmış olduğu partilerle gündem olan Organizasyon By Kadir Mıhçı’nın

yazın Bodrum ve Çeşme’de yaptığı partilerde büyük beğeni topladı.

Mıhçı simdi İstanbul Nişantaşı’nda büyük bir parti düzenleyeceğini bu partinin şifreli parti olacağını elit insanların ve şifresi olan kişilerin yalnız bu partiye katılacağını belirtiyor.

Şampanyalar su gibi akacak olan parti için çalışmalara başlayan By Kadir Mıhçı ” tanınmış insanların katılacağı bir parti olacak. Covid önlemleri çerçevesinde yapılacak bir parti gecenin ilerleyen saatlerinde boğaz da büyük bir gemide tur atılacak sıcak ekmek dağıtılacak tarihi ise şimdi söylemiyorum gizli şifreli olacak showlar dansçılar ünlü djlerin katılacağı bir parti olacak” dedi.