Eski baldızının burnunu kıran Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü komedyen Okan Karacan ile eski eşi Zeynep Kadıoğlu son dönemde yaşadıkları olaylarla sık sık gündem oluyor. Karacan, şimdi de eski baldızının burnunu kırmaktan gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Okan Karacan, adliyeye sevk edildi.
Snob Magazin’in özel haberine göre; Üç ay önce boşanan Okan Karaca ile eski eşi Zeynep Kadıoğlu geçtiğimiz ay alacak yüzünden karakolluk olmuştu.
Eşiyle birlikte açtığı Onka Medya ve Berton Medya şirketinde alacağı olduğunu ve içeri sokulmadığını söyleyen Okan Karacan, “Darbedildim” derken, eski eşi Zeynep Kadıoğlu ise, “Yasaklı madde kullanıyor, çocuklarımı uzak tutuyorum, uzaklaştırma kararı aldım” demişti. İki isim de birbirinden şikayetçi olmuştu.
Önceki akşam Okan Karacan’ın eski eşi, eski kayınvalidesi ve eski baldızıyla tartıştığı iddia edildi. Kadıoğlu, annesi ve kardeşi karakola giderek, Karacan’dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan komedyen ardından adliyeye sevk edildi.