Meteoroloji’den Kritik Uyarı: Türkiye Geneli Kar ve Sağanak Yağış Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ocak 2025 tarihli hava durumu raporunu açıkladı. Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava akımı, birçok bölgede kar ve sağanak yağışlara yol açacak. Vatandaşların, özellikle çığ tehlikesi ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Marmara ve Kuzey Ege’de Soğuk Hava Etkili Olacak

Marmara Bölgesi’nde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Tekirdağ, Eskişehir ve çevre illerde kuvvetli sağanak yağışlar yaşanıyor. İstanbul ve Kocaeli’de ise yağışların daha çok yağış alacağı bildirildi. Ayrıca bölgedeki rüzgârın kuzey yönlerinden 40-60 km hızla eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağışlar Bu Bölgelerde Görülecek

Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında çok şiddetli sağanak yağışlar, Uşak, Bolu, Düzce ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yoğun şekilde hissedilecek. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları isteniyor.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de Çığ Tehlikeli!

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun çığ tehlikesi mevcut. Ayrıca iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yaşanması da bekleniyor. Meteoroloji, bu birikimlerin yaşayanların ve onların dikkatli olmasını önerdi.

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

Ülke genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde tutulmasıi sırasında, Marmara ve Kuzey Ege’de sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı ifade edildi. Özellikle Marmara’nın güney ve yaşadığı hava sıcaklıklarında ani düşüşler yaşanabilir.

Önleminizi Alın!

Meteoroloji, kuvvetli yağış, çığ, buzlanma ve don olayları gibi risklere karşı etkinlik tedbirli olmaya davet etti. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayanlar için çığ tehlikesi büyük bir tehdit oluşturur.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/