Türk müziğinin sevilen sanatçısı Tarkan, Türkiye’de koronavirüs salgını başladıktan sonra eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya’nın Alzey kasabasındaki evinde yaşamaya başladı.

İlk aşı olduğu anları “Geç oldu temiz oldu” notuyla paylaşan Tarkan, ikinci doz koronavirüs aşısını da oldu.

Megastar, “Gel gel gel güzelim. Gel gel acımayacak” diyerek gülümsetti.