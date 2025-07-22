Müslüm Filminin Senaryo Hak Sahipleri Belli Oldu

Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ve vizyona girdiği dönemde büyük ses getiren “Müslüm” filmiyle ilgili olarak yıllardır süren telif hakkı davası, Yargıtay’ın verdiği kararla resmen sona erdi. 2016 yılında başlatılan bu dava, sinema dünyasında senaryo ve eser sahipliği konusundaki tartışmalara da ışık tutacak nitelikte.

Senaryo ve Tretman Hak Sahipliği Kesinleşti

Davaya konu olan süreçte, filmin tretmanının (ana hikaye ve çerçeve taslağı) sahibi olarak Mine Şengöz, senaryonun yazarları olarak ise Mine Şengöz, Yıldız Bayazıt ve Hakan Günday kabul edildi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin onayladığı bu karar, artık filmde emeği geçenlerin yasal olarak eser sahibi olarak tanınmasını sağladı. Senaryo yazarları, filmdeki karakterlerin, diyalogların ve genel kurgunun büyük ölçüde kendi eserlerinden alındığını savunarak haklarının teslim edilmesini istemişti.

2018’de Vizyona Girmişti

26 Ekim 2018’de sinemaseverlerle buluşan “Müslüm” filmi, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşmış ve hem gişe hasılatı hem de izleyici yorumlarıyla yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Filmin başarısı, perde arkasında yaşanan telif hakkı mücadelesiyle de gölgelenmişti. Davacı taraf, senaryonun yaklaşık yüzde 80’inin kendi eserlerinden alındığını, buna rağmen ne jenerikte ne de tanıtımlarda adlarının geçmediğini öne sürmüştü.

Hukuki Süreç ve Kararın Önemi

Dava, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde başlatılmış ve yerel mahkemenin kararının Yargıtay’a taşınmasıyla süreç uzamıştı. Yargıtay’ın verdiği nihai kararla, eserin gerçek yazarları resmi olarak tanınmış oldu. Bu karar, hem eser sahipliği hem de sinema sektöründe hak sahiplerinin korunması açısından emsal bir değer taşıyor.

Sinema Sektörü İçin Önemli Mesaj

“Müslüm” filminin telif davasında verilen bu karar, sinema sektöründe emeği geçenlerin haklarının korunması adına önemli bir örnek teşkil ediyor. Senaryo yazarlarının ve hikaye sahiplerinin, projelerde isimlerinin geçmesi ve haklarının korunması, sektördeki diğer yapımlar için de yol gösterici olacak.

Sonuç olarak, Müslüm Gürses’in yaşamını anlatan film, arkasındaki yaratıcı ekibin hakkının teslim edilmesiyle sinema tarihine geçti. Yargıtay’ın bu kararı, sadece “Müslüm” filminin değil, benzer eserlerde yaşanabilecek tüm telif davalarında referans noktası olarak gösterilecek.