Oktay Kaynarca’dan Dolandırıcılara Çok Sert Tepki

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajla dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Son dönemlerde özellikle kamuoyunda tanınan isimleri hedef alan dolandırıcılar, kendilerini hukuk bürosu çalışanı gibi tanıtarak kişilere “ceza dosyanız var, son işlem günüdür” şeklinde mesajlar gönderiyor. Bu tür mesajlarla insanları korkutarak iletişime geçmelerini sağlamaya çalışan dolandırıcılar, Oktay Kaynarca’nın da hedefi oldu.

Kaynarca, kendisine gelen bu mesajı Instagram hesabında takipçileriyle paylaşarak hem tepkisini gösterdi hem de insanları uyardı. Ünlü oyuncu paylaşımında, “Lan oğlum sizi kim neyle büyüttü? Bu kadar çok yapılacak iş varken insan niye bula bula dolandırıcılık işini yapar? Bizim kendi dolandırıcımız var, geri zekalılar size ihtiyaç yok.” ifadelerini kullandı. Sert üslubuyla dikkat çeken Kaynarca, paylaşımının devamında “Aman dikkat! Bu bir suç ihbarıdır!” notunu da ekleyerek konunun ciddiyetine vurgu yaptı.

Son dönemde artan bu tür dolandırıcılık vakaları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Uzmanlar, vatandaşların özellikle tanımadıkları numaralardan gelen ve kendilerini resmi kurum ya da hukuk bürosu olarak tanıtan kişilere karşı temkinli olmalarını tavsiye ediyor. Resmi işlemler ve adli süreçlerle ilgili herhangi bir mesaj alındığında, bilgilerin doğrudan devlet kurumlarından doğrulanması gerektiği hatırlatılıyor.

Oktay Kaynarca’nın sosyal medya üzerinden yaptığı bu açıklama kısa sürede gündem oldu ve takipçilerinden büyük destek gördü. Ünlü oyuncunun dolandırıcıları ifşa etmesi, hem ünlüler hem de vatandaşlar için önemli bir farkındalık oluşturdu.