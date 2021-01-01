Bu Çocuklar İnşallah Oyuncu Olurlar

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BU ÇOCUKLAR İSALLAH OYUNCU OLURLAR

Geçtiğimiz günlerde Bodrum da bir otel de

düzenlenen Sinema’nın Kralı ve Kraliçe yarışması yapıldı

önemli gazetelerin bazılarında haber oldu bu yarışmaya

katılan bir çok genç kız ve erkekler katıldı.

Vizyon Prodüksiyon ve Müjdat Gezen Sanat Vakfının

desteği ile düzenlenen yarışmada jüri üyelerinde Müjdat

Gezen ve Tamer Karadağlı Vilma Elles Salih Güney Volkan

Severcan Çoskun Sabah sinema ilgisi hiç olmayan bir

gazeteci de jüride yer almış. Peki nerede yönetmenler

nerede ünlü yapımcılar onlar unutuldu galiba

Gecenin sonunda her ikisi de 22 yaşında ve üniversite öğrencisi olan Tutku Topaç “Kraliçe”, Ferdi

Sattı ise “Kral” unvanını aldılar. İnşallah bu çocuklar bir dizi ve sinema filimde görürüz

bu Tür yarışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde Filmsan gibi kuruluşlar niye

yapılmıyor. Sinema yarışmasının Engelsiz Yasam Vakfının yok Şehitler Gecesinin hep altında bir

tek kişi var bu beni de rahatsız ediyor. tabi ki de bu çocukların yarışmaya katılırken para ödüyorlar mı

bilmiyorum ama sponsorlardan büyük paralar alındığı bir gerçek.

Bodrum hem tatil hem de sponsorlar da para kazanmaksa bu büyük bir ayıp bence gerçek bir

yarışma da finale çıkan çocukların oyuncu olarak göreceğiz inşallah. Gecede Vilma Elles dans

ederek gecede magazin basın haber olmayı başarmış.

Önemli olan kösteklik yapmak değil

Tabi ki böyle yarışmalar yapılmalı iyi bir düzeyde Kültür Bakanlığının önderliğinde yani bir

dönem ses dergisinin yaptığı gibi ünlü yönetmen ünlü oyuncular Türk sineması’nın bir çok ünlü

kazandırdıkları gibi ama dört beş yıldır bu yarışma yapılıyor ama hiç daha duymadım bir oyuncu

şu dizide ve sinema filimde oynadı diye duymadım.