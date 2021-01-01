Bu Çocuklar İnşallah Oyuncu Olurlar

BU ÇOCUKLAR İSALLAH OYUNCU OLURLAR
Geçtiğimiz günlerde Bodrum da bir otel de
düzenlenen Sinema’nın Kralı ve Kraliçe yarışması yapıldı
önemli gazetelerin bazılarında haber oldu bu yarışmaya
katılan bir çok genç kız ve erkekler katıldı.
Vizyon Prodüksiyon ve Müjdat Gezen Sanat Vakfının
desteği ile düzenlenen yarışmada jüri üyelerinde Müjdat
Gezen ve Tamer Karadağlı Vilma Elles Salih Güney Volkan
Severcan Çoskun Sabah sinema ilgisi hiç olmayan bir
gazeteci de jüride yer almış. Peki nerede yönetmenler
nerede ünlü yapımcılar onlar unutuldu galiba
Gecenin sonunda her ikisi de 22 yaşında ve üniversite öğrencisi olan Tutku Topaç “Kraliçe”, Ferdi
Sattı ise “Kral” unvanını aldılar. İnşallah bu çocuklar bir dizi ve sinema filimde görürüz
bu Tür yarışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde Filmsan gibi kuruluşlar niye
yapılmıyor. Sinema yarışmasının Engelsiz Yasam Vakfının yok Şehitler Gecesinin hep altında bir
tek kişi var bu beni de rahatsız ediyor. tabi ki de bu çocukların yarışmaya katılırken para ödüyorlar mı
bilmiyorum ama sponsorlardan büyük paralar alındığı bir gerçek.
Bodrum hem tatil hem de sponsorlar da para kazanmaksa bu büyük bir ayıp bence gerçek bir
yarışma da finale çıkan çocukların oyuncu olarak göreceğiz inşallah. Gecede Vilma Elles dans
ederek gecede magazin basın haber olmayı başarmış.
Önemli olan kösteklik yapmak değil
Tabi ki böyle yarışmalar yapılmalı iyi bir düzeyde Kültür Bakanlığının önderliğinde yani bir
dönem ses dergisinin yaptığı gibi ünlü yönetmen ünlü oyuncular Türk sineması’nın bir çok ünlü
kazandırdıkları gibi ama dört beş yıldır bu yarışma yapılıyor ama hiç daha duymadım bir oyuncu
şu dizide ve sinema filimde oynadı diye duymadım.
bu çocukların hayalleri ile oynamayalım.
Birinci ve ikinci bekliyorum hangi yapımcı dizide ve sinema filminde oynatıcak finale kalanlar
oyunculuk derslerin verilecek bakalım görelim